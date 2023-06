La duquesa de York, Sarah Ferguson, operada de urgencia tras ser diagnosticada de cáncer de mama

La duquesa de York, Sarah Ferguson, ha sido intervenida de urgencia tras ser diagnosticada de cáncer de mama durante unas pruebas de mamografía rutinaria. Así lo anunciaba este domingo el conocido medio británico 'The Sun'.

La que también fue mujer del Príncipe Andrés ha preocupado a la prensa del Reino Unido después de confirmarse su enfermedad, pues todo el país se encuentra ahora expectante por el estado de salud de Ferguson. "La duquesa conocida como 'Fergie' ingresó el martes en el Hospital King Edward VII en Marylebone, Londres. Se cree que necesitaba una operación importante y solo fue dada de alta el domingo por la mañana después de seis días de atención médica. Pero amigos han descrito la operación como 'exitosa'.", confirmaba 'The Sun'.

A sus 63 años y con tres nietos, Ferguson era diagnosticada con esta enfermedad que se descubrió después de conocerse que no podía asistir a la celebración del Royal Ascot, uno de los encuentros más especiales de la realeza británica. En el nuevo podcast 'Tea Talks with the Duchess and Sarah', aún no publicado, la duquesa habla sobre su diagnóstico aunque todavía no se había sometido a la cirugía.

Según revela el medio inglés, la duquesa de York quería que solo sus familiares y amigos más cercanos tuvieran conocimiento de su cáncer hasta que fuera dada de alta en el hospital, algo que se produjo ayer por la mañana.

"El pronóstico es bueno"

'Fergie' ha estado ingresada durante seis días en el Hospital Rey Eduardo de Marylebone, en Londres, donde ha recibido "la mejor atención médica" y cuyos médicos han asegurado que "el pronóstico es bueno". "Ahora se está recuperando con su familia", informa un amigo de la duquesa.

Ferguson quiere agradecer a todos los que le han acompañado durante estos días, en especial al personal médico que detectó su cáncer de mama en una prueba de detección periódica que muestra la relevancia de las mismas. "Está enormemente agradecida con el personal involucrado en la mamografía que identificó su enfermedad, que por lo demás no presentaba síntomas, y cree que su experiencia subraya la importancia de las pruebas de detección periódicas", aseguran.

Toda su familia estaría con ella en Royal Lodge

Cabe señalar que su exmarido, el príncipe Andrés, no se ha dejado ver en actos públicos esta semana, asistiendo solo a los privados como el de la ceremonia del Día de la Orden de la Jarretera celebrado el pasado lunes. También su hija mayor, la princesa Beatriz de York, solo acudió al Royal Ascot el martes.

Por lo tanto, creen que todo su entorno se está reuniendo con la duquesa en Royal Lodge, la residencia de la Reina Madre ubicada en Windsor.