El Príncipe Harry contactó con una médium para hablar con Lady Di

Los nuevos detalles de la autobiografía del Príncipe Harry vuelven a sacudir a la Casa Real. A las puertas de que su libro vea la luz, las pinceladas de sus historias no pasan desapercibidas. En el primer avance explicaba su violenta pelea con su hermano William. En ellas, Harry afirma haber contactado con una mujer con poderes para hablar con Diana, su madre. Palabras que se recogen al final de ese libro de 400 páginas.

Relata que, aunque sabía que “había un alto porcentaje de probabilidades de que se tratara de un engaño”, decidió ver a esa mujer porque varios amigos cercanos se la recomendaron. Y cuando llegó el momento del encuentro “sintió una energía a su alrededor”.

The Guardian recoge partes del fragmento de dicha conversación. Esta mujer con “poderes” le dijo: “Tu madre está contigo”, en ese momento Harry sintió un fuerte calor en el cuello y las lágrimas brotaron por sus mejillas. Pero no acaba ahí la cosa, esta especie de médium le llegó a decir que su madre sabía que “estaba buscando claridad y respuestas a sus preguntas” y que “siente su confusión”, pero que todas esas respuestas llegarían únicamente con el tiempo, por lo que tenía que esperar. Asegura que, en esa conversación, Diana le dijo que “Harry estaba viviendo la vida que ella no pudo. Viviendo la vida que ella quería para ti”.

Harry cuenta como tras el fallecimiento de su madre, nunca ha logrado entender lo sucedido, por eso llegó a hacer repetidos viajes en coche al túnel de París en el que ella murió. Todo con la intención de comprender el terrible episodio.

En esa autobiografía también cuenta otras vivencias, como que mató a 25 personas durante su servicio en Afganistán, durante seis misiones en las que participó como piloto de helicóptero. O incluso que consumió cocaína cuando tenía 17 años. Un libro que antes de su venta, ya está dado que hablar en todo el mundo.