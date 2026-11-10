Arrancan las negociaciones de paz entre Ucrania y Rusia por primera vez en casi nueve meses

Rusia, Ucrania y Estados Unidos han retomado este martes las negociaciones trilaterales en Abu Dabi con el objetivo de avanzar hacia una solución definitiva a la guerra. El encuentro, el primero entre las tres delegaciones en casi nueve meses, se enmarca en los esfuerzos del presidente estadounidense, Donald Trump, por poner fin a un conflicto que, según ha reiterado en distintas ocasiones, se está prolongando demasiado.

La primera jornada de conversaciones ha durado aproximadamente cuatro horas y media y continuará hasta mañana. Sobre la mesa se encuentran tanto las posibles condiciones para detener los combates como el futuro marco de seguridad europeo.

La delegación estadounidense ha defendido la necesidad de establecer una nueva arquitectura de seguridad a largo plazo que tenga en cuenta a todas las partes implicadas y contribuya a evitar futuras guerras. Washington asegura que busca una solución duradera y no únicamente un acuerdo temporal que permita detener las hostilidades durante un periodo limitado.

Por parte de Ucrania, el jefe de la delegación, Rustem Umérov, ha situado entre las principales prioridades de Kiev el establecimiento de un alto el fuego, la obtención de garantías de seguridad, la reconstrucción económica del país y la adopción de medidas humanitarias.

Sin embargo, la posición rusa continúa siendo uno de los principales obstáculos para alcanzar un entendimiento. El ministro de Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, ha rechazado la posibilidad de una tregua temporal si esta no está acompañada de un acuerdo sobre los pasos posteriores y las condiciones que regirían el futuro del conflicto.

La seguridad europea, un punto central

Otro de los aspectos relevantes de estas conversaciones es la configuración de un nuevo sistema de seguridad entre Rusia y Europa. La propuesta de la Administración Trump contempla establecer un marco a largo plazo que permita abordar las preocupaciones de seguridad de las distintas partes y reducir el riesgo de nuevos enfrentamientos. Aunque Moscú había insistido en limitar la presencia europea en Abu Dabi, representantes ucranianos, europeos, estadounidenses y de la OTAN habrían coordinado sus posiciones antes del comienzo de las negociaciones.

El encuentro también adquiere especial relevancia por producirse después de los ataques conjuntos de Estados Unidos e Israel contra Irán y en un contexto político complicado para Donald Trump, tras unos reñidos comicios de mitad de mandato que han debilitado su posición interna.

Las conversaciones continuarán hasta el miércoles. Por el momento, no se han anunciado acuerdos concretos, pero Washington mantiene su apuesta por alcanzar una solución definitiva que ponga fin a la guerra y establezca un nuevo equilibrio de seguridad en Europa.

Las exigencias de Putin

A los funcionarios europeos les preocupa que Rusia mantenga su postura intransigente de que la OTAN reduzca su presencia militar en Europa del Este, lo que amenazaría con dejar a los aliados vulnerables a la influencia de Moscú en un momento de tensiones históricas con Occidente.

Desde su primera década en el poder, Vladimir Putin se ha quejado de la expansión de la OTAN hacia el este y ha intentado renegociar el equilibrio de poder entre la OTAN y Rusia, pero nunca antes esas demandas habían sido acogidas por una administración estadounidense en funciones, que ha dejado claro que está desesperada por llegar a un acuerdo.

En un adelanto de las conversaciones, un funcionario del gobierno estadounidense afirmó que Estados Unidos necesitaría a Europa para poner fin a la guerra. Añadió que los negociadores también podrían reactivar el consejo OTAN-Rusia, suspendido tras la invasión rusa a gran escala en 2022, y posiblemente levantar las sanciones contra Rusia para alcanzar un acuerdo.

Los funcionarios estadounidenses también afirmaron haber conversado con Rusia sobre posibles garantías de seguridad para Ucrania, similares al artículo 5 de la OTAN, que protege a los Estados miembros en caso de ataque. Rusia se ha opuesto firmemente a que la OTAN admita a Ucrania o a que países occidentales desplieguen tropas en Ucrania.

155 drones contra Rusia

Horas antes del comienzo de las negociaciones, las defensas antiaéreas rusas derribaron durante la pasada noche 155 drones ucranianos de largo alcance, según informó hoy el Ministerio de Defensa de Rusia. "Durante la pasada noche las defensas antiaéreas interceptaron y aniquilaron 155 drones ucranianos de ala fija" sobre ocho regiones rusas y la anexionada península de Crimea, señaló en Telegram el mando castrense ruso, al reportar el ataque de relativamente pequeña magnitud.

Ni las autoridades rusas ni los medios independientes rusos y ucranianos informaron de daños significativos a la infraestructura crítica o víctimas a consecuencia del ataque.

"Desaparecer del mapa"

Desde Bulgaria, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha insistido esta mañana en la necesidad de apoyar a Ucrania y afirmó que este país "desaparecerá del mapa" si deja de luchar frente a la invasión rusa, al tiempo que denunció el aumento de ataques a suelo comunitario en el contexto de la guerra.

"Fue Rusia quien invadió Ucrania. No debemos olvidarlo jamás. Si Ucrania deja de luchar ahora mismo, desaparecerá del mapa. Si Rusia deja de luchar ahora mismo, la guerra terminará", afirmó la presidenta de la Comisión Europea en Varna, la capital marítima búlgara.

Von der Leyen también expresó el respaldo de la UE a Bulgaria tras los recientes ataques atribuidos a Rusia contra buques mercantes en el mar Negro, que han dejado al menos 30 marineros muertos o desaparecidos. La presidenta de la Comisión Europea denunció el aumento de las amenazas y advirtió de que buscan generar miedo e inestabilidad en Europa.