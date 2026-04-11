VIAJE A LA LUNA
Dos astronautas de la nave Orión no han podido saborear la comida durante toda la misión
En gravedad cero se pierde el sentido del gusto al ascender el agua distribuida en los pómulos del cuerpo humano lo que genera una sensación de congestión nasal.
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Cada astronauta ha elegido su propio menú, una comida para la que se han entrenado en tierra. Eneko Axpe, colaborador de la NASA, nos explica que además se les permite incluir algunos productos a los que llaman bonus. Nos pone el ejemplo de unos dulces M&M`s Los valores nutricionales están medidos al milímetro. Es una dieta muy rica en proteínas para minimizar la importante pérdida muscular y ósea.
Para su conservación se extrae toda el agua de los alimentos. De esta forma, pesa menos y se puede guardar durante meses o, incluso, años. Antes de consumirla se le inyecta de nuevo el agua. En gravedad cero el sentido del gusto se pierde. Eneko nos asegura que el líquido de los pómulos del cuerpo humano asciende provocando una sensación continúa de congestión nasal. “Es como comer con la nariz tapada”, describe. De ahí que prefieran alimentos muy salados o picantes. Comer en la nave no es cómodo. Los cubiertos llevan velcros para poder posarlos y las sopas deben comerse con pajitas.
En el espacio hasta el pan puede ser peligroso. “Las migas de pan están prohibidísimas porque pueden entrar en los conductos de aire y estropear todo el sistema”, subraya Eneko. Un importante reto para las futuras colonias espaciales es conseguir alimentos frescos. Se investiga como cultivarlos. En concreto, se están estudiando diferentes féculas imitando la química del suelo de Marte. Además, en los largos viajes espaciales es imprescindible reciclarlo todo. “La orina de hoy es el té de mañana”, afirma Eneko. Los astronautas de la nave Orión han regresado esta madrugada a tierra. Por fin, podrán sustituir la esfera lunar por la de un sabroso plato caliente.
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