Trump considera frustrante que el encargado de investigar la trama rusa sea amigo de Comey

El presidente de EEUU, Donald Trump, consideró "muy frustrante" que el fiscal especial encargado de investigar la injerencia rusa en las elecciones de 2016, Robert Mueller, sea amigo de James Comey, el exdirector del FBI al que él despidió y que antes encabezaba esa misma pesquisa.

"Es muy, muy amigo de Comey, lo cual es muy frustrante", dijo Trump en una entrevista del programa matutino de televisión 'Fox and Friends'.

El mandatario respondía así a la pregunta de si Mueller, nombrado en mayo por el Departamento de Justicia para investigar de forma independiente los posibles lazos entre la campaña de Trump y el Kremlin, debería retirarse del cargo debido a su amistad con Comey.

Pese a considerar "muy frustrante" esa amistad, Trump no llegó a pedir que Mueller se retirara o fuera retirado del cargo, y dijo simplemente que "habrá que ver" lo que ocurre.

Trump aseguró, de nuevo, que él no se ha implicado en obstrucción de la justicia, una posibilidad que se ha planteado a raíz del testimonio de Comey ante el Senado y que, según informes de prensa, está investigando Mueller. "No ha habido obstrucción, no ha habido complot (con Rusia). Ha habido filtración (de información confidencial) por parte de Comey, pero no ha habido ni complot ni obstrucción, y prácticamente todo el mundo está de acuerdo en eso", subrayó Trump.

El presidente estadounidense también se quejó de que "toda la gente que ha contratado" Mueller para su equipo de investigación "eran simpatizantes de Hillary Clinton", su rival demócrata en las elecciones presidenciales de 2016.

Comey, despedido por Trump el pasado 9 de mayo y que estaba antes a cargo de la investigación sobre Rusia, testificó hace dos semanas ante el Senado y reveló su versión de las "preocupantes" conversaciones que mantuvo con el mandatario en los últimos meses. Según Comey, Trump le sugirió que "dejara pasar" la investigación abierta sobre su exasesor de seguridad nacional Michael Flynn por sus contactos con Moscú.

Mueller, que fue director del FBI antes que Comey y trabajó con él en el Departamento de Justicia, tiene ahora en sus manos el determinar si Trump incurrió en obstrucción a la justicia en esos u otros contactos.

Trump despejó uno de los grandes misterios sobre sus contactos con Comey al asegurar que él no hizo ni tiene "ningún tipo de grabaciones" de esos intercambios con el exfuncionario, una posibilidad que él mismo había insinuado en Twitter hace semanas.