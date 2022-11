Partidarios y detractores de Donald Trump vuelven a protagonizar enfrentamientos en California

Al menos seis personas han sido detenidas tras un enfrentamiento entre simpatizantes y opositores al presidente estadounidense, Donald Trump, ocurrido en Huntington Beach, California. La marcha en esta localidad organizada por simpatizantes de Trump derivó en forcejeos y disturbios cuando se encontró con un grupo de opositores al presidente, durante el cual uno de estos últimos lanzó spray de gas pimienta.

La Policía local tuvo que intervenir para apaciguar los ánimos y detuvo al menos a dos personas. La marcha en esta localidad del sur de Los Ángeles fue una de las varias celebradas hoy en diversas ciudades de EEUU, en las que los seguidores de Trump salieron a las calles a expresarle su respaldo, un día después de que su propuesta de ley para reemplazar la reforma sanitaria promulgada en 2010 no prosperara por falta de acuerdos en el Partido Republicano.

"Aún estamos celebrando que Donald Trump está en la Presidencia, lo que queremos decirle a la gente es que tiene que respetar la llamada de Dios, porque él permitió que se eligiera a Trump", dijo Mary Velasquez, una latina que marchó en la acaudalada Huntington Beach.

Los seguidores hispanos no calificaron como fracaso el hecho de que los republicanos no lograran este viernes el consenso necesario para sacar adelante el proyecto de ley de salud con el que querían reemplazar la reforma sanitaria impulsada por el anteriror presidente, el demócrata Barack Obama, conocida como Obamacare.

"No perdimos nada, solo no se llegó a un acuerdo. Estamos pidiendo unidad en torno al presidente y su gabinete", manifestó María Quintanilla. Bajo el lema 'Make America Great Again', los simpatizantes de Trump respondieron en Huntington Beach a la convocatoria definida como un "acto familiar", y la que respondieron grupos de opositores que recrearon un "muro humano" para detener la caminata de 3 kilómetros de extensión.

"Estamos aquí para expresar nuestro rechazo a todas estas políticas de persecución a los inmigrantes y a las personas de bajos recursos, no podemos olvidarnos de nuestros pobres", declaró a Efe Byron López, un opositor del presidente y quien se presentó con una piñata de Trump.