El actor Tom Hanks envía una máquina de café con mensaje a los periodistas de la Casa Blanca

El actor Toms Hanks ha enviado, como ya es costumbre, una máquina de café para los periodistas de la Casa Blanca. Lo hace ya desde 2004, pero en esta ocasión llevaba un claro mensaje: "Al departamento de prensa de la Casa Blanca para que continúe la lucha por la verdad, la justicia y el estilo de vida americano, especialmente por la verdad".

"Para que continúe la lucha por la verdad, la justicia y el estilo de vida americano"

El actor ya había enviado a la prensa una cafetera, por primera vez, en 2004. En 2010 se reemplazó por una nueva y ahora, el actor Tom Hanks envía la tercera acompañada de una llamativa nota que los periodistas han difundido por Twitter: "To the White House Press Corps Keep up the good fight for Truth, Justice, and the American Way. Especially for the Truth Part."

A esta nota le acompaña también un dibujo alegórico, un grabado de soldados estadounidenses en la II Guerra Mundia de Bill Mauldin, ganador del premio Pulizer, con el título: "Las tropas estadounidenses, frescas de espíritu, barrieron con la victoria y están volviendo miles de prisioneros hambrientos, harapientos y cansados de la guerra",