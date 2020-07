Trump resta importancia a su baja popularidad a punto de cumplir 100 días como presidente: "Es un estándar ridículo"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha registrado un índice medio de aprobación popular del 41 por ciento durante sus primeros cien días en el cargo, según los datos recabados de la encuestadora Gallup, que destaca su porcentaje como el más bajo desde que comenzara esta clase de sondeos tras la II Guerra Mundial. Trump queda así por debajo del mínimo histórico registrado hasta ahora por el demócrata Bill Clinton, y lejos de la media del 61 por ciento una vez sumados los porcentajes de todos los presidentes, entre los que destaca John Fitzergald Kennedy, que registró un 71 por ciento durante sus cien primeros días.

Desde el día en que asumió el cargo, el 20 de enero, hasta el último día recogido por la encuesta, el 19 de abril, Trump ha llegado a registrar un índice de aprobación mínimo del 35 por ciento, después del fracaso de sus planes para anular la reforma sanitaria de su predecesor, Barack Obama. En el momento de su inauguración se encontraba en el 46 por ciento. Ahora mismo, el último sondeo le concede un 43 por ciento de aprobación.

Nunca ha rebasado el 50 por ciento, algo nunca visto en las encuestas de Gallup, según señala la propia empresa en su informe. De hecho, Gallup destaca que la mayoría de los presidentes se han mantenido por encima del 50 por ciento durante un año entero o más tras asumir el poder, excepto Clinton, Obama y el republicano Ronald Reagan, quienes descendieron de la aprobación mayoritaria en noviembre de su primer año.

Sin embargo, esto parece no afectarle. "No importa cuánto consiga durante el estándar ridículo de los primeros cien días, y ha sido mucho (incluido S.C.), ¡la prensa lo rechazará!", señaló Trump en un mensaje publicado en su cuenta de Twitter, al referirse con las siglas S.C. a la aprobación de su candidato para la Corte Suprema, Neil Gorsuch. El mensaje de Trump parece un intento de rebajar las expectativas después de prometer en la campaña del año pasado "un plan de acción de cien días para hacer a EEUU grande de nuevo", que en gran medida no ha llegado a materializarse.

El gran éxito de su joven presidencia, tal y como él recuerda en su tuit, ha sido la nominación y confirmación en el Senado de Gorsuch para ocupar en el Tribunal Supremo la vacante que quedó tras la muerte del magistrado Antonin Scalia el año pasado. Sin embargo, algunas de sus grandes promesas electorales, como el desmantelamiento de la reforma sanitaria que promulgó el anterior presidente, Barack Obama, conocida como "Obamacare", no se han cumplido.

El plan republicano que defendía Trump para sustituir "Obamacare" fue retirado el pasado marzo, antes de llegar a votarse siquiera en la Cámara de Representantes, por la falta de apoyo dentro de su propio partido, lo que supuso una gran derrota política. El hito de los simbólicos cien días tiene su origen en la llegada a la Casa Blanca del presidente Franklin D. Roosevelt en 1933, cuando el mandatario estableció un plan de acción para sacar al país de la Gran Depresión de 1930.