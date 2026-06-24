Recibido al grito de "pedófilo": así ha sido el mitin de Trump en una fábrica de camiones en Pensilvania

El Senado de Estados Unidos ha votado a favor de poner fin a la guerra contra Irán. Para el presidente estadounidense Trump, esto supone un varapalo.

La votación, que se resolvió por 50 puntos frente a 48 en contra, ratifica la decisión que ya aprobó la Cámara de Representantes a principios de junio en contra del conflicto en Oriente Medio.

Donald Trump, en un intento por desviar la atención de la votación del Senado, ha visitado una fábrica de camiones en Pensilvania. Precisamente, este ha sido su primer gran acto público fuera de la capital desde que firmó un acuerdo provisional para poner fin a la guerra con Irán.

En un momento determinado del mitin, un hombre entre el público le ha insultado llamándole "pedófilo". Tras los gritos, los agentes de seguridad lo han sacado del lugar donde Trump pronunciaba su discurso y ha abandonado el lugar haciendo una peineta al presidente estadounidense.