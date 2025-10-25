Donald Trump pide a China que se implique en las negociaciones de paz con Rusia

La capital ucraniana ha sido escenario de una serie de ataque con misiles y drones por parte de Rusia, resultando la muerte de al menos dos personas y otras 13 han resultado heridas. En total, fueron 50 niños evacuados.

Los ataques han impactado en la capital ucraniana y en otra decena de objetivos por todo el país, y no sólo se han cobrado vidas, sino que también ha provocado incendios y daños estructurales considerables, afectando entre ellos, a un jardín de infancia.

El deseo de Trump

El Presidente de Estados Unidos ha reconocido que quiere que China se implique en las negociaciones de paz: "Bueno, me encantaría que China nos ayudara con Rusia. Le impusimos sanciones muy severas. Tengo una buena relación, como saben, con el presidente Xi Jinping, muy buena".

