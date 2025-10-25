Marco Rubio endurece el tono ante Netanyahu mientras el Ejército israelí mata a un militante de la Yihad Islámica

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, aterrizó en Israel como parte de su visita para seguir la implementación del acuerdo de alto el fuego en Gaza, tal y como informó el diario israelí Haaretz. Precisamente, esta visita se produjo en medio de un alto el fuego frágil entre Israel y el grupo islamista Hamás.

Tal y como declaró el portavoz adjunto del Departamento, Tommy Pigott, durante esta visita, "el secretario va a reafirmar el compromiso inquebrantable de Estados Unidos con la seguridad de Israel y va a colaborar con sus socios para aprovechar el impulso histórico hacia una paz duradera y la integración en Oriente Medio".

Aprovechando esta visita, Rubio se reunió con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu. Asimismo, Marco Rubio estará en Israel del 22 al 25 de octubre con el objetivo de mantener la continuidad del plan de paz.

El secretario de Estado de Estados Unidos llegó a Israel poco después de que el vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, abandonase el país tras una visita de 48 horas también en el marco del acuerdo de tregua en la Franja de Gaza.

Marco Rubio detalla que Estados Unidos no va a descansar hasta que Hamás devuelva los restos de todos los rehenes asesinados en Gaza

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, ha prometido este sábado que los restos de todos los rehenes de Hamás fallecidos en cautiverio van a regresar a Israel. En concreto, estas palabras las pronunció en una reunión con familiares de dos soldados cuyos cuerpos aún permanecen en la Franja.

Tal y como aseguró en un mensaje publicado en su cuenta de X, "no olvidaremos las vidas de los rehenes de Hamás que murieron en cautiverio". Asimismo, afirmó que "trece rehenes necesitan llegar a casa y trece familias necesitan cerrar este capítulo".

El Ejército israelí mata a un miliciano de la Yihad Islámica

En mitad de la visita del secretario de Estado estadounidense, el Ejército israelí ha confirmado que ha llevado un "ataque preciso" en el centro de la Franja de Gaza contra un miliciano de la Yihad Islámica.

Tal y como han detallado desde el Ejército, este miliciano tenía la intención de llevar a cabo un ataque terrorista contra las tropas israelíes. Sin embargo, no han aportado pruebas sobre ese posible ataque. Asimismo, han detallado que este ataque tuvo lugar en la zona de Nuseirat, al oeste de la conocida como "línea amarilla", es decir, un área de la que ya se han retirado las tropas israelíes como parte del acuerdo de paz y donde la población gazatí sí puede estar.

Estados Unidos advierte de que la anexión de Cisjordania por parte de Israel amenaza el plan de paz de Trump

Tanto Vance, antes de subir a bordo del avión que le llevaría de vuelta a casa, como Rubio se pronunciaron en contra de la votación de una primera lectura de dos proyectos para la anexión de Cisjordania.

Durante su viaje a Israel, Estados Unidos ya ha avisado a Israel y al primer ministro, Benjamin Netanyahu, de que no va a permitir una anexión a Cisjordania y de que llevar la cuestión al Parlamento, durante visitas oficiales de altos cargos norteamericanos, es "un insulto" y una cuestión "estúpida".

El vicepresidente J.D. Vance ha señalado que aplicar la ley israelí a Cisjordania es "raro, muy confuso para mí". Asegura, que durante su viaje, pidió que le explicara de qué se trataba y le dijeron que era una votación simbólica.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias Fin de Semana' en Atresplayer.