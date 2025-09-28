Vídeo: Último y de los mayores ataques aéreos de Rusia a Ucrania

Durante doce horas han caído 600 drones y 48 misiles rusos sobre Ucrania. Kiev ha sido el objetivo principal del ataque.

Al menos cuatro personas murieron en Kiev durante los ataques nocturnos, según el presidente de Ucrania.

Las autoridades locales dijeron que 42 personas resultaron heridas en la capital y la región circundante, y 31 en Zaporiyia, en el sur de Ucrania.

Los drones aún estaban siendo derribados sobre la capital ucraniana la mañana del domingo.

Mark Serheiev huyó del este con su familia. Hoy ha perdido su casa por segunda vez. "Me desperté porque me cayó un armario encima. Mi esposa empezó a gritar: "¡Niños! ¡Llamen a los niños!", relata.

Volodymyr Zelensky dijo que el ataque, que duró más de 12 horas, dañó una clínica de cardiología, fábricas y edificios residenciales.

El bombardeo fue el tercero más grande reportado por la Fuerza Aérea ucraniana desde el inicio de la invasión rusa a gran escala, lo que recalca el desafío de Kiev incluso después de recibir esta semana señales más fuertes de apoyo por parte de Estados Unidos.

