Donald Trump gana 50 millones de dólares a base de camisetas y tazas: así saca beneficio de su foto como preso

El expresidente de Estados Unidos sigue siendo noticia por causas no relacionadas con la política. El día de hoy ha acudido a la cárcel de Georgia, que le había citado, y le han hecho una foto que pasará a la historia: un expresidente de EEUU como preso. Donald Trump ha sido registrado en la prisión estadounidense y en su ficha ha figurado todo tipo de datos: el número de preso, su peso, altura e incluso el color de su pelo, aunque también ha aprovechado la ocasión para hacer negocio de ello.

Horas más tarde, Donald Trump ha lanzado tazas y camisetas personalizadas con su imagen como preso. Con un gesto duro y la mirada desafiante ha rellenado la portada de camisetas y tazas con un precio de 25 y 34 dólares, respectivamente. Los asesores del ex presidente afirman que ya llevan recaudados más de 50 millones de dólares con el nuevo 'merchandising' con su rostro.

Se le han imputado los 13 cargos vinculados a un intento de amañar las elecciones en Georgia. Ha acudido a la prisión en su avión privado y junto con una larga comitiva de coches del servicio secreto. Trump ha visitado el lugar en horario de máxima audiencia para explotar su visita y sacar rédito de ello. Según han señalado fuentes de la prisión, dentro de la cárcel ha sido tratado como un preso más.

"Lo que ha sucedido aquí es una injusticia"

Donald Trump sigue reivindicando su inocencia sobre los cargos que se le imputan. "Lo que ha sucedido aquí es una injusticia. No he hecho nada malo", ha señalado el ex presidente estadounidense tras entregarse en la prisión. Ha sido puesto en libertad tras pagar una fianza de 200.000 dólares.

La popularidad de Trump ha crecido tras esta imputación. El republicano sigue queriendo presentarse a los próximos comicios que se celebren en Estados Unidos. Donald Trump, en una entrevista que concedió a 'Fox News', tachó de "gilipolleces" las diversas imputaciones a las que ha sido sometido y afirmó que los votantes saben que es así, ya que Trump sigue escalando puestos en las encuestas.