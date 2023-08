Donald Trump no acudirá al debate de las primarias y en su lugar emitirá una entrevista por redes sociales

Estados Unidos celebra este miércoles el debate de las primarias republicanas con la ausencia de Donald Trump, después de que la encuesta de 'YuGov' para la cadena 'CBS' le posicionase claro favorito en las elecciones presidenciales en 2024. Mientras, estará siendo entrevistado a través de redes sociales.

El expresidente, que tiene más del 50% de la intención de voto, ha confirmado lo que se presuponía durante esta campa electoral. Trump ha preferido contraprogramar el debate presidencial con una entrevista grabada que hizo con un experiodista de la FOX.

La razón oficial de Trump

La razón oficial de la ausencia de Trump es que este no se quiere rebajar a debatir con candidatos que tienen un apoyo muy por debajo en comparación con él.

"El público sabe quién soy y qué presidencia exitosa tuve, con independencia energética, fronteras y militares fuertes, los mayores recortes de impuestos y regulaciones, sin inflación, la economía más fuerte de la historia, y mucho más. ¡POR LO TANTO NO PARTICIPARÉ EN LOS DEBATES!", ha publicado el expresidente en su red social 'Truth Social'.

El candidato seguirá esta estrategia en el resto de debates

Donald Trump no acudirá al resto de debates presidenciales programados hasta la fecha por el mismo motivo. Él afirma que lo avalan cuatro años de presidencia exitosa y que por eso no es necesario que acuda.

Sin embargo, uno de los criterios para presentarse es reconocer y respaldar al ganador de las primarias republicanas, algo que Trump ha dicho que no hará si no consigue la nominación. No obstante, nueve de cada diez votantes republicanos han exigido a los demás candidatos que presenten sus propios programas en lugar de atacar a Trump por los casos abiertos que presenta en su contra. Afirmaciones que equilibran la balanza a su favor.