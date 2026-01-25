Barack Obama se pronuncia tras el último tiroteo en Minneapolis: "Esto tiene que parar"

La muerte de Alex Pretti ha conmocionado a Estados Unidos (EEUU). Los hechos se produjeron el pasado sábado cuando, este enfermero de cuidados intensivos de 37 años se interpuso entre un agente de inmigración y una mujer en la calle, según recoge AP News. Finalmente, este ciudadano estadounidense murió tras ser disparado.

Este suceso se trata de la segunda muerte a tiros por parte de agentes federales en este mes. Todo ello. Recordemos que el pasado 7 de enero, un agente federal disparó a Renée Good, lo que ha provocado grandes protestas en Minneapolis.

En mitad de esta ola de indignación, se ha pronunciado el expresidente de los EEUU Barack Obama. En un comunicado emitido a través de sus redes sociales, ha definido el suceso como "una tragedia desgarradora", lo que equivale a una "llamada de atención" para los estadounidenses "independientemente de su partido político".

Barack Obama pide "alzar la voz contra la injusticia"

"Los agentes federales del orden público y de inmigración tienen un trabajo difícil", señala. No obstante, el que fue presidente de EEUU, entre 2009 y 2017, agrega que los estadounidenses "esperan que cumplan con sus deberes de manera legal y responsable". "Eso no es lo que estamos viendo en Minnesota. De hecho, estamos viendo lo contrario", agrega.

Según Obama, la actuación de los agentes del ICE con "tácticas que parecen diseñadas para intimidar, acosar, provocar y poner en peligro a los residentes de una importante ciudad estadounidense" ha tenido como resultado "los tiroteos fatales de dos ciudadanos estadounidenses".

"Y, sin embargo, en lugar de intentar imponer algún tipo de disciplina y rendición de cuentas sobre los agentes que han desplegado, el Presidente y los funcionarios de la actual administración parecen ansiosos por escalar la situación, mientras ofrecen explicaciones públicas sobre los tiroteos del Sr. Pretti y Renée Good que no están respaldadas por ninguna investigación seria y que parecen ser directamente contradichas por pruebas en video", añade.

Una serie de líneas con las que pide: "Esto tiene que parar". Asimismo, estima que después de la tragedia, la administración "reconsidere su enfoque" y trabajen de forma constructiva.

Con todo ello, hace un apunte final diciendo que "en última instancia, depende de cada uno de nosotros, como ciudadanos, alzar la voz contra la injusticia, proteger nuestras libertades fundamentales y exigir que nuestro gobierno rinda cuentas".

Cronología del accidente

Tal y como se muestran en los vídeos difundidos por redes sociales y verificados por Reuters, se aprecia como Pretti sostiene un teléfono en su mano, no un arma, mientras trata de ayudar a otros manifestantes que han sido empujados por el suelo. En los vídeos se ve como un agente federal empuja a una mujer y tira a otra al suelo. Pretti se interpone entre el agente y las mujeres y el agente le rocía con gas pimienta.

Posteriormente, varios agentes sujetan a Pretti, le obligan a ponerse a gatas y le quitan un arma. Ya es entonces cuando un agente le apuntó con una pistola en la espalda y le disparó.

Según recoge AP, los agentes los desarmaron tras descubrir que llevaba una pistola semiautomática de 9 mm y abrieron fuego.

Tras el tiroteo, la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem afirmó que Pretti atacó a los agentes y el comandante de la Patrulla Fronteriza estadounidense, Gregory Bovino, detalló que quería "masacrar a las fuerzas del orden".

