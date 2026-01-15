Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Máxima tensión en Minneapolis: un agente dispara en la pierna a un hombre mientras continúan las protestas

Tanto el agente como el hombre de origen venezolano han sido hospitalizados. El ataque se produjo después de que el oficial fuese golpeado por otros dos con una escoba y una pala.

Agentes federales de inmigración lanzan gas lacrimógeno en un barrio residencial mientras se retiran de una multitud durante una protesta tras el tiroteo de agentes federales contra dos personas en Minneapolis, Minnesota,

Beni López
Publicado:

Minneapolis se ha convertido en el epicentro del caos. Desde que la semana pasada un agente federal de inmigración disparó a Renee Good, mujer de 37 años y padre de tres hijos, las protestas no han cesado.

Los enfrentamientos continúan. Uno de los episodios más graves ha ocurrido cuando un agente disparó en la pierna a un hombre de origen venezolano al intentar arrestarlo. Tal y como recoge Reuters, las autoridades corroboran que el oficial fue agredido por otros dos con una escoba y una pala.

Este último incidente ha terminado con el oficial y el ciudadano venezolano hospitalizados mientras que las dos personas involucradas en la emboscada fueron detenidas.

Según ha detallado el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS), a las 6:50 los agentes federales pararon el tráfico a un "inmigrante indocumentado de Venezuela, liberado en el país por Joe Biden en 2022". Al parecer, en un intento por huir del arresto, el hombre trató de huir y "se estrelló contra un automóvil estacionado".

La versión del DHS afirma que el agente trató de alcanzarlo cuando fue agredido violentamente. "Mientras el agente era emboscado y atacado por los dos individuos, el sujeto original se soltó y comenzó a golpearlo con una pala o un palo de escoba" ha expresado el DHS.

"Temiendo por su vida y seguridad mientras estaba siendo emboscado por tres individuos, el oficial disparó tiros defensivos" han añadido.

Por su parte, el DHS defiende que "los agentes federales de la ley se enfrentan a un aumento del 1.300 % en las agresiones en su contra, ya que arriesgan sus vidas para arrestar a delincuentes e infractores de la ley".

El 'modus operandi' de los agentes del ICE

Lejos de disminuir, los arrestos por agentes del ICE continúan. A pesar de que varios ciudadanos se atreven a plantarles cara hay gentes que responden con granadas aturdidoras. También disparan gas pimienta a los manifestantes o proyectiles.

A su vez, estos días aumentan también los reclutamientos: no hay límite de edad ni formación específica. En los últimos cuatro meses han pasado de 10.000 a 22.000 agentes.

El caos se traslada a la fiscalía de Minnesota

Esta tensión también se ha trasladado a la fiscalía federal en Minnesota. Según recoge la CNN, la iniciativa del Gobierno de Trump por investigar a Renee Good y a personas de su entorno y no al agente del ICE está causando estragos en la oficina del fiscal federal en Minnesota.

Hasta seis fiscales federales en Minnesota renunciaron en medio de crecientes presiones entre autoridades estatales y federales."No existe actualmente ningún fundamento para una investigación penal por violaciones a los derechos civiles”, ha expresado el vicesecretario de Justicia, Todd Blanche en un comunicado a la CNN.

