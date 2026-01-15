Máxima tensión en Minneapolis: un agente dispara en la pierna a un hombre mientras continúan las protestas

Minneapolis se ha convertido en el epicentro del caos. Desde que la semana pasada un agente federal de inmigración disparó a Renee Good, mujer de 37 años y padre de tres hijos, las protestas no han cesado.

Los enfrentamientos continúan. Uno de los episodios más graves ha ocurrido cuando un agente disparó en la pierna a un hombre de origen venezolano al intentar arrestarlo. Tal y como recoge Reuters, las autoridades corroboran que el oficial fue agredido por otros dos con una escoba y una pala.

Este último incidente ha terminado con el oficial y el ciudadano venezolano hospitalizados mientras que las dos personas involucradas en la emboscada fueron detenidas.

Según ha detallado el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS), a las 6:50 los agentes federales pararon el tráfico a un "inmigrante indocumentado de Venezuela, liberado en el país por Joe Biden en 2022". Al parecer, en un intento por huir del arresto, el hombre trató de huir y "se estrelló contra un automóvil estacionado".

La versión del DHS afirma que el agente trató de alcanzarlo cuando fue agredido violentamente. "Mientras el agente era emboscado y atacado por los dos individuos, el sujeto original se soltó y comenzó a golpearlo con una pala o un palo de escoba" ha expresado el DHS.

"Temiendo por su vida y seguridad mientras estaba siendo emboscado por tres individuos, el oficial disparó tiros defensivos" han añadido.

Por su parte, el DHS defiende que "los agentes federales de la ley se enfrentan a un aumento del 1.300 % en las agresiones en su contra, ya que arriesgan sus vidas para arrestar a delincuentes e infractores de la ley".

El 'modus operandi' de los agentes del ICE

Lejos de disminuir, los arrestos por agentes del ICE continúan. A pesar de que varios ciudadanos se atreven a plantarles cara hay gentes que responden con granadas aturdidoras. También disparan gas pimienta a los manifestantes o proyectiles.

A su vez, estos días aumentan también los reclutamientos: no hay límite de edad ni formación específica. En los últimos cuatro meses han pasado de 10.000 a 22.000 agentes.

El caos se traslada a la fiscalía de Minnesota

Esta tensión también se ha trasladado a la fiscalía federal en Minnesota. Según recoge la CNN, la iniciativa del Gobierno de Trump por investigar a Renee Good y a personas de su entorno y no al agente del ICE está causando estragos en la oficina del fiscal federal en Minnesota.

Hasta seis fiscales federales en Minnesota renunciaron en medio de crecientes presiones entre autoridades estatales y federales."No existe actualmente ningún fundamento para una investigación penal por violaciones a los derechos civiles”, ha expresado el vicesecretario de Justicia, Todd Blanche en un comunicado a la CNN.

