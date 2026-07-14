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ESTRECHO DE ORMUZ

Donald Trump anuncia finalmente que no cobrará la tasa del 20% a los buques que transiten por Ormuz

El presidente de Estados Unidos anunció este martes que la tasa del 20% que había planteado, no se llevará a cabo.

Imagen del presidente de Estados Unidos, Donald Trump

Imagen del presidente de Estados Unidos, Donald Trump EFE

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Manuel Pinardo
Publicado:

"Tras conversaciones muy productivas con líderes de Oriente Medio, he decidido sustituir la tasa de reembolso del 20 % de Estados Unidos por acuerdos comerciales y de inversión que los distintos Estados del Golfo realizarán en Estados Unidos", detalló el mandatario en la red Truth Social.

Así anunciaba el presidente de Estados Unidos, Donald Trump que finalmente no cobrará la tasa del 20% que había planteado por facilitar el tránsito de buques por el estrecho de Ormuz y aseguró que, en su lugar, los países del golfo Pérsico se han comprometido a invertir en Estados Unidos.

Da marcha atrás un día después

Donald Trump anunció este lunes que Estados Unidos reimpondría el bloqueo naval contra buques que salgan de puertos iraníes o lleguen a ellos, y que cobraría un impuesto del 20 % a embarcaciones de otros países para facilitar su paso por el estrecho.

Este martes, en un mensaje, el presidente republicano dijo que "el estrecho de Ormuz está abierto a todo el tráfico marítimo, excepto el de Irán", a cuyo liderazgo acusó de ser "mentiroso, violento y malicioso". "Por lo tanto, impondremos un bloqueo total, pero solo a los barcos que lleguen o salgan de puertos iraníes, o que transporten cualquier cosa relacionada con carga iraní", añadió.

Respuesta de Irán

El Ejército iraní aseguró hoy que las Fuerzas Armadas no cederán "ni un ápice" sobre el estrecho de Ormuz, después de que Trump se proclamara el "guardián" de ese paso marítimo clave para el comercio mundial de crudo.

Estados Unidos e Irán intercambian ataques en el golfo Pérsico desde la semana pasada, lo que puso fin al alto el fuego pactado en el memorando de entendimiento del pasado 17 de junio para poner fin a la guerra y desbloquear el estrecho.

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Estrecho de Ormuz

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