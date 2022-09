Dmitri Medvedev advierte de que la amenaza nuclear "no es un farol"

El expresidente ruso, Dimitri Medvedev, ha afirmado que "la OTAN no intervendría directamente" en caso de que Moscú utilice armas nucleares contra "el régimen de Ucrania". Mientras tanto, ha defendido que el país "tiene derecho" a usar este armamento "si es necesario".

"Imaginen que Rusia se ve forzado a usar el arma más formidable contra el régimen ucraniano, que ha cometido un acto de agresión a gran escala que supone un peligro para la existencia de nuestro Estado. Creo que la OTAN no intervendría directamente en el conflicto ni siquiera en esta situación", ha manifestado el también ex primer ministro ruso en un mensaje en su cuenta en Telegram.

"Después de todo, la seguridad de Washington, Londres y Bruselas es mucho más importante para la Alianza Atlántica que el destino de la condenada Ucrania, a la que nadie necesita, incluso si le dan suministros abundantes de armas". Y añade: "El suministro de armas modernas es un negocio para los países occidentales, que están muy implicados en el odio hacia nosotros".

Por otro lado, ha recalcado que los demagogos europeos "y de más allá del charco no van a perecer en un apocalipsis nuclear, por lo que se tragarán el uso de cualquier arma en el conflicto actual".

Medvedev ataca a EE.UU

En este sentido, Medvedev ha resaltado que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y la primera ministra de Reino Unido, Liz Truss, "han difundido su saliva atlántica y pedido que Rusia retire la mano del botón nuclear".

El expresidente ruso asegura también que Rusia "tiene derecho a usar armas nucleares si es necesario, en casos determinados y en línea con las bases de la Política de Estado en el Campo de Disuasión Nuclear. Si nosotros o nuestros aliados somos atacados con estas armas o si la agresión con armas convencionales amenaza la existencia de nuestro Estado", ha indicado.

Por último, Medvedev ha incidido en que el resto de países "debe entender que si la amenaza a Rusia excede el límite de peligro establecido, habrá que responder". "No pediremos permiso a nadie y no habrá largas consultas. Definitivamente, no es un farol".