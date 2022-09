Estados Unidos advierte de "consecuencias catastróficas" si Moscú usa armas nucleares en Ucrania

Por vez primera la Casa Blanca, a través del asesor de seguridad nacional Jake Sullivan, reconoce que no solo advierte a Rusia de "consecuencias catastróficas" si se usa un arma nuclear en Ucrania, sino que añade que se ha trasladado ese mensaje directa y expresamente al Kremlin. La inteligencia estadounidense sigue pensando que esa posibilidad es baja, pero considera que mayor que en los pasados meses de febrero o marzo, dada la falta de confianza de Putin en sus tropas.

Estados Unidos no especifica qué clase de respuesta tendría. Se descarta que fuera nuclear, pero no se elimina la posibilidad de usar un ataque con fuerzas convencionales. "Si Rusia cruza esta línea, habrá consecuencias catastróficas para Rusia", dijo Sullivan al programa de televisión 'Meet the Press' de NBC. "Estados Unidos responderá con decisión", concretaba.

La última advertencia de Estados Unidos llega después de que el presidente Vladimir Putin hiciera una amenaza velada el pasado miércoles. Putin dijo que Rusia usaría cualquier arma para defender su territorio. A ello se suma que el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia también aseguró que las regiones que están celebrando referéndums recibirían protección total si Moscú las anexa. Se han organizado votaciones por tercer día en cuatro regiones del este de Ucrania, con el objetivo de anexar territorio que Rusia ha tomado por la fuerza, y el parlamento ruso podría tomar medidas para formalizar la anexión en unos días.

El ministro de Relaciones Exteriores, Sergei Lavrov, preguntado el sábado en Nueva York sobre si Rusia tendría motivos para usar armas nucleares para defender las regiones anexadas, dijo que el territorio ruso, incluido el territorio "más consagrado" en la constitución de Rusia en el futuro, estaba bajo la "protección total del estado".

Continúa el reclutamiento en Rusia

Tras anunciarse el reclutamiento parcial de rusos varones para ir al frente, muchos de ellos empezaron a huir a países vecinos, especialmente Turquía. Para evitarlo, el Kremlin se está planteando prohibir su salida del país. Muchos están siendo detenidos cruzando campo a través en otros países fronterizos. Para quienes tratan de escapar, Alemania ha anunciado que ofrecerá asilo a quienes deserten.