VÍDEO: Así es el robot superhéroe que se enfrenta al peligro para proteger a su dueño

La empresa china Unitree ha presentado el H2-X Kung Fu Legend Guardian, un robot humanoide diseñado para actuar como guardaespaldas y proteger a las personas ante posibles situaciones de peligro. El dispositivo destaca por su capacidad para ejecutar movimientos de artes marciales e interponerse entre su propietario y una amenaza.

Bajo la idea de un robot dispuesto a poner en riesgo su propia integridad para proteger a su dueño, el modelo ha llamado la atención por combinar movimientos de combate con tecnología robótica. Entre las capacidades que se le atribuyen figuran levantar un coche en cuestión de segundos e intervenir para evitar un atropello.

Con una altura de 1,80 metros y un peso de 70 kilos, Unitree presenta este desarrollo como una muestra de las posibilidades que ofrece la robótica aplicada a la seguridad personal.

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