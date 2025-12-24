El Louvre pone una reja en la ventana por donde entraron los ladrones en octubre

El Museo del Louvre ha instalado una reja de seguridad en la ventana por la que cuatro ladrones entraron al museo y robaron ocho joyas de un valor patrimonial incalculable el pasado 19 de octubre. La reja ya había estado ahí antes, pero se retiró en unas reformas realizadas en 2003 y no se volvió a colocar.

La presidenta del Louvre, Laurence des Cars, aseguró hace unos días en la comisión de Cultura del Senado francés que la instalación de la reja se completaría "antes de Navidad". Y así ha sido.

La colocación de la reja busca reforzar la seguridad de acceso a la Galería de Apolo desde la fachada que da al río Sena, después de que cuatro individuos accedieran por ahí usando un montacargas.

Forma parte también de una de las medidas previstas en el plan general de seguridad del Louvre, cuyos orígenes se remontan a 2017, durante la gestión de su anterior presidente y que se van a poner en marcha el próximo año.

El Louvre explica en la red social 'X' que la medida se suma a un "dispositivo policial móvil" estacionado frente a la entrada del museo desde el 19 de diciembre y que a partir de 2026 se instalarán "100 cámaras perimétricas suplementarias".

"El Louvre aprende la lección del robo del pasado 19 de octubre y prosigue su transformación y refuerzo de su arquitectura y seguridad", añadió el museo en su publicación.

El 'robo del siglo' en el Louvre

La investigación administrativa lanzada a raíz del robo concluyó que los agentes de seguridad privada del Louvre o la Policía podrían haber impedido la fuga de los ladrones por un lapso de tan solo unos 30 segundos.

La seguridad del Museo más visitado del mundo fracasó y, como fruto de la explicación de ese fracaso, la investigación no apunta a una sola razón, sino a una cadena de fragilidades que se arrastran desde hace años: tanto por la antigüedad de las instalaciones como por la subestimación de los riesgos de robo y la falta de coordinación.

El 19 de diciembre se cumplieron dos meses del conocido como el 'robo del siglo' donde se sustrajeron joyas del museo parisino valoradas en unos 88 millones de euros,

