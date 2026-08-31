Antena 3 Noticias
Última hora
Mundo

suiza

Detenido un hombre de 43 años por su presunta implicación en el tiroteo que dejó una joven muerta y cinco heridos

La investigación continúa abierta para esclarecer qué ocurrió y determinar si el arrestado participó directamente en el tiroteo.

Detenido un hombre de 43 años por su presunta implicación en el tiroteo que dejó una joven muerta y cinco heridos

Detenido un hombre de 43 años por su presunta implicación en el tiroteo que dejó una joven muerta y cinco heridos Europa Press

Publicidad

Pepe Ribas
Publicado:

La Policía suiza ha detenido a un ciudadano de 43 años sospechoso de estar "fuertemente" implicado en el tiroteo registrado durante la madrugada del domingo en un evento de música electrónica en Aarau, que dejó una mujer de 22 años muerta y otras cinco personas heridas. El sospechoso fue arrestado durante la noche, según ha informado este lunes la Policía del cantón de Argovia.

Determinar si participó en el tiroteo

Las autoridades han indicado que, por el momento, no facilitarán más detalles sobre el detenido hasta este miércoles. La investigación continúa abierta para esclarecer qué ocurrió y determinar si el arrestado participó directamente en el tiroteo. Los responsables del ataque huyeron antes de la llegada de los agentes y todavía no se ha determinado cuántas personas estuvieron implicadas.

Descubiertos casquillos de bala en el lugar de los hechos

En el lugar de los hechos se localizaron casquillos de diferentes calibres, correspondientes al menos a dos tipos de armas, entre ellas pistolas o metralletas y un fusil de asalto. Sin embargo, la Policía ha advertido de que este hallazgo no permite establecer todavía cuántos autores hubo, ya que no descartan que una sola persona utilizara más de un arma.

Podría tratarse de un atentado terrorista

Los investigadores mantienen abiertas varias hipótesis sobre el móvil del ataque, entre ellas que pudiera tratarse de un atentado terrorista, un ataque indiscriminado o un delito vinculado a un ajuste de cuentas, aunque esta última posibilidad ha perdido peso. El arresto del hombre de 43 años supone el principal avance de la investigación desde el tiroteo, mientras las autoridades tratan de determinar su posible relación con el ataque y esclarecer las circunstancias que llevaron a la muerte de la joven y a las heridas de otras cinco personas.

Al menos dos muertos y 15 personas desaparecidas en el Gran Cañón del Colorado por fuertes inundaciones

Inundaciones en el Gran Cañón del Colorado

Publicidad

Mundo

Detenido un hombre de 43 años por su presunta implicación en el tiroteo que dejó una joven muerta y cinco heridos

Detenido un hombre de 43 años por su presunta implicación en el tiroteo que dejó una joven muerta y cinco heridos

Estadio de Anfield

Encuentran el cadáver de una mujer de unos 70 años dentro de una bolsa de basura en un parque

Imagen de Marius Borg Høiby.

La Justicia permite al hijo de la reina, Marius Borg Høiby, acudir al funeral del rey Harald

Trump rebautiza el lago Ontario como “Lake America” y abre otro frente con Canadá
Estados Unidos

Trump difunde un video hecho por la IA en el que se destruye la isla iraní de Jark

Motorista se estampa con el autobús en Colombia.
Motorista

Vídeo: Un motorista sale ileso tras empotrarse a toda velocidad contra un autobús con la puerta abierta

Muere una peregrina de Puerto Real en el incendio de un hotel de Fátima que obligó a evacuar a 53 personas
INCENDIO

Muere una peregrina de Puerto Real en un incendio en un hotel de Fátima

La gaditana, de 63 años, viajaba con un grupo de 25 vecinos que había llegado a la localidad portuguesa para visitar el santuario.

Fotografía divulgada por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de Estados Unidos donde aparece el influencer británico de ultraderecha Milo Yiannopoulos.
DEPORTACIONES

Un influencer defensor de las deportaciones masivas, deportado por EEUU a Reino Unido tras ser detenido por el ICE

El agitador británico, antiguo simpatizante de Trump y excolaborador de Breitbart, fue arrestado en Luisiana por permanecer en el país más tiempo del permetido en su visado.

Imagen de la aeronave en un campo de girasoles.

Un piloto borracho roba un avión y lo estrella en un campo de girasoles cercano a una central nuclear

Imagen de archivo de un submarino ruso

Así es el Khabarovsk, el submarino ruso nacido para transportar el 'supertorpedo' Poseidon

Decenas de personas transitan por la T4 del Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, a 30 de agosto de 2026, en Madrid (España). Los aeropuertos de la red de Aena en España tienen programadas un total de 29.592 operaciones entre el viernes 28 y el lunes 31 de agosto de 2026, coincidiendo con el último fin de semana del mes y la habitual operación retorno de las vacaciones estivales. Esta cifra supone un incremento del 2,6% respecto a los 28.826 vuelos operados en el periodo equivalente del añ...

Italia y España prorrogan 15 días más los controles fronterizos a los pasajeros entre ambos países

Publicidad