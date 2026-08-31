Detenido un hombre de 43 años por su presunta implicación en el tiroteo que dejó una joven muerta y cinco heridos

La Policía suiza ha detenido a un ciudadano de 43 años sospechoso de estar "fuertemente" implicado en el tiroteo registrado durante la madrugada del domingo en un evento de música electrónica en Aarau, que dejó una mujer de 22 años muerta y otras cinco personas heridas. El sospechoso fue arrestado durante la noche, según ha informado este lunes la Policía del cantón de Argovia.

Determinar si participó en el tiroteo

Las autoridades han indicado que, por el momento, no facilitarán más detalles sobre el detenido hasta este miércoles. La investigación continúa abierta para esclarecer qué ocurrió y determinar si el arrestado participó directamente en el tiroteo. Los responsables del ataque huyeron antes de la llegada de los agentes y todavía no se ha determinado cuántas personas estuvieron implicadas.

Descubiertos casquillos de bala en el lugar de los hechos

En el lugar de los hechos se localizaron casquillos de diferentes calibres, correspondientes al menos a dos tipos de armas, entre ellas pistolas o metralletas y un fusil de asalto. Sin embargo, la Policía ha advertido de que este hallazgo no permite establecer todavía cuántos autores hubo, ya que no descartan que una sola persona utilizara más de un arma.

Podría tratarse de un atentado terrorista

Los investigadores mantienen abiertas varias hipótesis sobre el móvil del ataque, entre ellas que pudiera tratarse de un atentado terrorista, un ataque indiscriminado o un delito vinculado a un ajuste de cuentas, aunque esta última posibilidad ha perdido peso. El arresto del hombre de 43 años supone el principal avance de la investigación desde el tiroteo, mientras las autoridades tratan de determinar su posible relación con el ataque y esclarecer las circunstancias que llevaron a la muerte de la joven y a las heridas de otras cinco personas.