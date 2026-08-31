Vídeo: Un motorista sale ileso tras empotrarse a toda velocidad contra un autobús con la puerta abierta

Un motorista se ha salvado de milagro tras impactar con un autobús en Colombia. El ciudadano circulaba por la vía a toda velocidad y, sin ver al autobús, se estampó justo en la parte del vehículo en la que este llevaba las puertas abiertas.

Como se aprecia en la grabación, él mismo necesita asimilar lo que ha pasado, ya que a pesar del brutal choque no parece sentirse herido, sino conmocionado. Igual de impactantes son las caras con las que reaccionan los otros pasajeros que se encontraban a bordo y el mismo conductor, que se levanta y gira la cabeza por su sorpresa al ver al motorista.

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