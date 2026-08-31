Un influencer defensor de las deportaciones masivas, deportado por EEUU a Reino Unido tras ser detenido por el ICE

El influencer británico de extrema derecha Milo Yiannopoulos ha sido deportado de Estados Unidos al Reino Unido después de ser detenido por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Luisiana. La deportación se produo el viernes, según confirmó el portavoz del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) a CNN, dos días después de su arresto.

Yiannopoulos, de 41 años, fue edtenido en el Aeropuerto Internacional Louis Armstrong de Nueva Orleans, situado en Kenner, Luisiana. Según el DHS, había permanecido en Estados Unidos más tiempo del autorizado por su visado.

El activista británico había entrado legalmente en el país el 14 de mayo de 2019, pero posteriormente superó el periodo permitido de estancia. El Departamento de Seguridad Nacional señaló que "eligió quedarse más tiempo del permitido, violando las leyes de nuestra nación".

Además, un juez emitió el 22 de julio una orden definitiva de expulsión después de que Yiannopoulos no acudiera a una audiencia de inmigración.

Tras su arresto, fue trasladado a la custodia del ICE en unas instalaciones de Luisiana, mientras esperaba su deportación. El sistema de localización de detenidos de la agencia situaba su información de contacto en la oficina de Alexandria, aunque no especificaba públicamente el centro concreto en el que se encontraba.

Se encontraba en Nueva Orleans por un concierto de Ye

Yiannopoulos estaba en Nueva Orleans aparentemente para asistir a un concierto de Ye, el rapero anteriormente conocido como Kanye West, para quien trabaja actualmente como portavoz.

El británico también estuvo vinculado a la breve campaña presidencial de Ye de 2024. Antes, entre 2014 y 2017, escribió para Breitbart News, el medio estadounidense ultraconservador con el que alcanzó notoriedad dentro de los círculos de la derecha radical.

A lo largo de su trayectoria también ha ejercido como asesor de la excongresista republicana por Georgia Marjorie Taylor Greene y del supremacista blanco Nick Fuentes.

Una trayectoria marcada por la polémica

Nacido en Inglaterra, hijo de padres británicos y griegos, Yiannopoulos construyó su figura pública alrededor de un discurso radical y provocador. Sus intervenciones y publicaciones le convirtieron en una figura conocida dentro de los sectores más conservadores de Estados Unidos, especialmente durante la campaña presidencial de Donald Trump en 2016.

Sus declaraciones han generado numerosas controversias. Entre otras posiciones, ha equiparado el feminismo con el cáncer, ha afirmado que Estados Unidos "tiene un problema con los musulmanes", ha realizado comentarios despectivos sobre las personas transgénero y llegó a crear una beca destinada exclusivamente a jóvenes blancos.

El propio Yiannopoulos ha utilizado durante años su imagen polémica como parte de su personaje público, llegando a definirse como "el supervillano más fabuloso de internet".

En el pasado también se identificó públicamente como gay y convirtió su sexualidad en uno de los elementos de su imagen de provocador, aunque posteriormente afirmó que ya no se identifica de esa manera.

De apoyar a Trump a enfrentarse con su entorno

La relación de Yiannopoulos con Trump también ha cambiado con el tiempo. En 2025 expresó públicamente su respaldo al entonces presidente y a su política migratoria. En ese contexto, reclamó "total inmunidad para los agentes de ICE mientras están en funciones" y defendió que el Gobierno estadounidense debía deportar "a millones y millones de personas".

Sin embargo, durante este año comenzó a criticar al propio Trump. Le acusó de corrupción y de estar influenciado por Israel, además de cuestionar su gestión de los archivos relacionados con el caso del pederasta Jeffrey Epstein.

Sus críticas provocaron enfrentamientos con figuras próximas al entorno del presidente, entre ellas la influencer ultraderechista Laura Loomer, que mantiene una disputa pública con Yiannopoulos.

Después de su detención, Loomer aseguró en una publicación en X que había denunciado al británico ante el ICE y el FBI. No existen indicios de que esas denuncias estuvieran relacionadas con el arresto, que se produjo en un momento en el que las operaciones migratorias de ICE se han intensificado en los aeropuertos estadounidenses.