Un piloto borracho roba un avión y lo estrella en un campo de girasoles cercano a una central nuclear

Un piloto de 24 años robó un avión Cessna 172 en estado de ebriedad y realizó un aterrizaje forzoso en un campo de girasoles cercano a una central nuclear.

El ministro de Defensa de Hungría, Romulusz Ruszin-Szendi, compartió una publicación en su cuenta oficial de Facebook que informa sobre la detección de la aeronave por un radar militar después de que esta ingresase en una zona de exclusión aérea cerca de la única central nuclear del país en Paks.

Aterrizaje de emergencia

Las aeronaves civiles tienen prohibido acercarse a menos de 3,22 kilómetros de la central nuclear, que cuenta con un estatus de protección especial, a altitudes inferiores a 6.096 metros.

Pasados unos minutos, el piloto ebrio realizó un aterrizaje de emergencia en un campo de girasoles a unos 6,44 kilómetros de la central.

El ministro explicó que los cazas localizaron la aeronave y permanecieron en la zona a la espera de que llegase un helicópero de rescate y los servicios de emergencias.

Imagen de la aeronave en un campo de girasoles | Policía Hungría

El avión quedó gravemente dañado

La temeridad protagonizada por el piloto, que no resultó herido, terminó ocasionando graves daños al avión. El acusado trató de huir tras el aterrizaje forzoso y lo vieron caminando por una carretera cercana visiblemente angustiado.

Seguidamente, intentó huir en su vehículo, pero "fue detenido a tiempo", según explicó la policía en un comunicado.

Las autoridades se personaron en el lugar, arrestaron al hombre y lo interrogaron. Los primeros exámenes revelaron que se encontraba en un estado de "intoxicación" cuando perpetró los hechos.

Imagen de los daños sufridos en la aeronave tras el aterrizaje forzoso en el campo de girasoles | Policía Hungría

La instalación no sufrió daños

La central nuclear, encargada de general cerca del 50% de la electricidad de Hungría, no sufrió daños.

Los investigadores continúan intentando esclarecer los hechos. Las primeras hipótesis indican que el piloto suspuestamente robó la aeronave en el aeropuerto de Kalocsa, cercano al lugar donde ocurrió el accidente.

Todavía se desconocen los motivos que impulsaron al acusado o cómo consiguió robar el avión.