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Así es el Khabarovsk, el submarino ruso nacido para transportar el 'supertorpedo' Poseidon

El Khabarovsk comenzó sus pruebas en el mar este mes de agosto y aunque Rusia no ha confirmado muchas de sus características técnicas esto es lo que sabemos.

Imagen de archivo de un submarino ruso

Imagen de archivo de un submarino ruso Europa Press

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Miriam Vázquez
Miriam Vázquez
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El pasado mes de junio Vladimir Putin ya alertaba de su ambición por "modernizar" la triada nuclear rusa, es decir: los misiles en tierra, los proyectiles transportados por bombarderos estratégicos y los misiles balísticos SLBM, lanzados desde submarinos propulsados con energía nuclear.

Este último punto siempre ha sido una prioridad para el presidente ruso. Military Watch Magazine ha dado recientemente información sobre el Khabarovsk, un submarino diseñado para portar el arma nuclear Poseidón.

Khabarovsk comenzó a construirse en los astilleros Sevmash hace ya doce años y no fue hasta noviembre de 2025 que probó agua salada. Pero ha habido que esperar hasta este mes de agosto que ahora despedimos para que comience a navegar.

La razón de ser del Khabarovsk ha sido desde el minuto cero para transportar dicho dron nuclear, pero ¿qué es exactamente Poseidon? Algunos se refieren a él como 'supertorpedo' aunque su capacidad para navegar de forma autónoma o dirigida a distancia, hace que otros prefieran definirlo como un dron de gran tamaño y propulsión nuclear que puede transportar una cabeza nuclear.

El buque Khabarovsk está equipado con seis tubos de lanzamiento para el Poseidón, por lo que podría transportar hasta seis de estos vehículos. Según explica Military Watch Magazine su alcance declarado es de aproximadamente 10.000 kilómetros. Cierto es que Rusia no ha hecho público todos los datos técnicos por lo que algunos aspectos podrían no corresponderse con la realidad.

Con las pruebas que han comenzado en agosto, el Khabarovsk tiene que demostrar "que puede navegar, operar y cumplir las exigencias de una plataforma submarina estratégica". Se espera que, una vez completado el proceso, el submarino se incorpore a la Flota del Pacífico.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias de la Mañana' en Atresplayer.

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