"Deténgase ahí, por favor. Alto": los audios de la torre de control en el accidente de avión en LaGuardia

Un avión de la compañía Air Canada ha sufrido un grave accidente este lunes al aterrizar en el aeropuerto neoyorquino de LaGuardia tras colisionar con un camión de bomberos que se encontraba en la pista. En el aparato viajaban 72 pasajeros y cuatro tripulantes. El piloto y el copiloto han fallecido en el acto y al menos 40 personas han resultado heridas, algunas de ellas de consideración.

El siniestro se produjo cuando el vuelo, procedente de Montreal, realizaba la maniobra de aterrizaje en la pista 4 del aeropuerto. Por causas que todavía se investigan, un vehículo de emergencias que se dirigía a atender otro incidente permanecía en la misma pista en el momento en el que el avión tocó tierra. La colisión provocó graves daños en la parte delantera de la aeronave, que quedó completamente destrozada.

Las autoridades aeroportuarias han confirmado que la investigación se centra en un posible error de coordinación desde la torre de control. Un audio de las comunicaciones entre la cabina y el control aéreo, difundido tras el accidente, recoge el momento en el que se intenta abortar la maniobra cuando ya era demasiado tarde. En la grabación se escucha a un controlador ordenar detener la operación mientras otro reconoce la confusión generada por una emergencia previa. Según esa conversación, el aterrizaje fue autorizado mientras el camión de bomberos todavía se encontraba en la pista.

Tras el impacto, los equipos de rescate evacuaron a todos los ocupantes del avión. Los servicios sanitarios trasladaron a numerosos pasajeros a centros hospitalarios cercanos, entre ellos el Hospital Elmhurst y el Hospital Presbiteriano de Queens. Otros viajeros fueron atendidos en la terminal, donde permanecieron hasta poder reunirse con sus familiares.

Varios pasajeros han relatado momentos de gran tensión. Uno de ellos explicó que se encontraba dormido durante el aterrizaje y que se despertó bruscamente tras el golpe, sin comprender lo que estaba ocurriendo. Otra pasajera señaló que muchos viajeros se golpearon contra el asiento delantero y que su acompañante sufrió una fractura en la nariz y abundante sangrado.

La directora ejecutiva de la Autoridad Portuaria, Kathryn García, confirmó que el aeropuerto permanecerá cerrado al menos hasta primera hora de la tarde para facilitar la investigación y permitir la retirada de los restos del aparato. Según indicó, la mayoría de los pasajeros ya ha abandonado las instalaciones y solo permanecen en la zona los equipos técnicos y los investigadores.

El accidente coincide con una jornada de fuertes retrasos y cancelaciones en distintos aeropuertos de Estados Unidos, en un contexto de falta de personal relacionada con el cierre parcial del Gobierno federal, lo que está afectando al funcionamiento de varios servicios, entre ellos el control aéreo.

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