Impactantes imágenes del bombardeo israelí que ha derribado un puente al sur del Líbano

Aviones israelíes han destruido este domingo el puente de Qasmiyeh, en el sur del Líbano, en un bombardeo dirigido contra la principal vía de comunicación de la zona y que ha dejado prácticamente aislada la ciudad de Tiro, la más importante de la región. El ataque forma parte de una nueva escalada militar con la que Israel pretende dificultar el movimiento de combatientes y suministros del grupo chií Hizbulá hacia la frontera israelí.

El bombardeo ha alcanzado el puente situado sobre el río Litani, el más largo del país, con unos 140 kilómetros de recorrido, y un punto estratégico para el transporte, la agricultura y el suministro de agua y energía hidroeléctrica en el sur libanés. La destrucción de esta infraestructura corta la principal autopista que conecta Tiro con el resto del territorio, complicando tanto los desplazamientos civiles como las operaciones logísticas en la zona.

El presidente del Líbano, Joseph Aoun, ha denunciado que el ataque constituye "una peligrosa escalada" y lo ha calificado como "el preludio de una invasión terrestre". En un comunicado difundido tras el bombardeo, el mandatario afirmó que la destrucción de puentes y carreteras supone "una flagrante violación de la soberanía del Líbano" y advirtió de que estas acciones ponen en riesgo la vida de la población civil y amenazan la integridad territorial del país.

Según las autoridades libanesas, el ataque contra el puente de Qasmiyeh se produjo después de que Israel anunciara su intención de bombardear viviendas y estructuras próximas a comunidades israelíes situadas en el sur del Líbano, así como infraestructuras clave sobre el río Litani. Para el Gobierno israelí, estos objetivos son utilizados por Hizbulá para trasladar combatientes, armas y suministros hacia las zonas cercanas a la frontera.

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