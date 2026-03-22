Italia investiga safaris humanos en Sarajevo: "Se pagaba por presa, es decir, una vez asesinados"

La Fiscalía de Milán ha abierto una investigación sobre una presunta trama internacional que organizó "safaris humanos" durante la guerra de Bosnia en los años 90, en los que civiles eran asesinados por encargo en Sarajevo. El caso, que durante décadas se consideró una leyenda urbana, ha cobrado fuerza tras la publicación de un libro periodístico que aporta nuevos testimonios y pruebas.

Según esta investigación, ciudadanos extranjeros con alto poder adquisitivo habrían pagado a fuerzas serbias para disparar contra la población civil en la conocida como "avenida de los francotiradores", uno de los puntos más mortíferos del conflicto. Las víctimas eran seleccionadas como si fueran piezas de caza.

El periodista italiano Ezio Gavazzeni, que ha impulsado la denuncia, asegura que el sistema funcionaba con tarifas fijadas según el perfil de la víctima. "Se pagaba por presa, es decir, una vez asesinados", explica. Los precios alcanzaban los 100.000 euros por niños, entre 65.000 y 75.000 por mujeres, entre 45.000 y 55.000 por hombres, y unos 20.000 por personas mayores de 80 años.

Una red organizada desde Italia

La trama, según las pesquisas, tenía su punto de partida en un barrio de la periferia de Milán. Desde allí, los participantes, muchos de ellos aficionados a la caza y a las armas, con experiencia en safaris en África, eran trasladados en autobús hasta Bosnia, pasando por Trieste.

Los reclutadores contactaban con potenciales clientes, les informaban de las tarifas y organizaban el viaje hasta zonas de guerra donde podían disparar contra civiles. Entre los implicados habría al menos 500 personas, la mitad de ellas italianas, y ya hay tres investigados en Italia.

El periodista también ha señalado la posible participación de dos actores de Hollywood y de un ciudadano español. "Un testigo sabe que hay al menos un español muy rico que había estado en África de safaris y que viajó varias veces a Bosnia para disparar", afirma.

De leyenda a investigación judicial

Durante años, estos hechos fueron considerados rumores sin pruebas. Sin embargo, la nueva documentación ha llevado a la Fiscalía de Milán a iniciar diligencias. Un equipo de cinco abogados italianos se ha sumado a la causa junto a Gavazzeni, y uno de ellos ha sido designado defensor legal de la ciudad de Sarajevo.

El caso trata ahora de esclarecer hasta qué punto esta supuesta red permitió que civiles fueran utilizados como objetivos de caza en pleno conflicto armado. Según el propio periodista, la lógica era similar a la de los safaris tradicionales: "Muchos ya habían cazado en África. Allí matar un elefante puede costar 100.000 euros o un león 200.000. Aquí no cambiaba nada".

En ese contexto, las víctimas eran denominadas "ciervos", mientras que los francotiradores eran las "gacelas", en una terminología que, según la investigación, refleja la deshumanización extrema de quienes participaron en estos hechos.

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