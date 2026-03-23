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Muere el dueño de OnlyFans, Leonid Radvinsky, a los 43 años tras un cáncer

Leonid Radvinsky, dueño de Onlyfans desde 2018, ha fallecido a los 43 años tras una larga lucha contra un cáncer. La empresa revisa ahora varias ofertas.

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E dueño de OnlyFans, Leonid RadvinskyFacebook

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Anna Martín
Publicado:

Leonid Radvinsky, dueño de la plataforma de contenidos para adultos, OnlyFans, ha fallecido a los 43 años a consecuencia de un cáncer.

El portavoz de la plataforma ha anunciado: "Nos entristece profundamente anunciar el fallecimiento de Leo Radvinsky. Leo falleció tranquilamente tras una larga lucha contra el cáncer". Su familia ha pedido privacidad en estos momentos tan duros, así lo ha indicado el comunicado.

El fallecimiento de Radvinsky, considerado como uno de los empresarios que más ganancias obtienen de empresas privadas en el Reino Unido, abre ahora interrogantes sobre el control de la plataforma digital, una de las más controvertidas y rentables de los últimos años.

Propietario de 'OnlyFans'

Leonid Radvinsky nació en Odesa (Ucrania), aunque pronto su familia se trasladó a Estados Unidos. Desde siempre mostró cierto interés en el mundo de la pornografía, llevando a cabo varios proyectos relacionados con ella hasta su desembarco en Onlyfans. Entre ellos, fue dueño de 'MyFreeCams', un negocio de cámaras webs para adultos, y también creó 'Cybertania', centrada en ofrecer ganancias a los usuarios con cada clic, que también tenía cierto vínculo con la pornografía.

Only Fans fue creada en 2016 por los británicos Guy y Tim Stokely. El magnate ucraniano se hizo con la participación mayoritaria en 2018, tras adquirir un paquete de acciones la compañía. Además, también era dueño de la matriz de la plataforma, llamada Fenix International Ldt..

El año pasado se especuló con que Leonid estaba estudiando la venta de la red social, que, según una persona relacionada con su entorno, alcanzaría un valor de unos 8.000 millones de dólares, es decir, cerca de 7.055 millones de euros. Fenix International Ldt. estuvo en conversaciones con varios compradores para cerrar una venta que no llegó a producirse.

Futuro próximo de la plataforma

La empresa, con sede en Londres, que se utiliza para la publicación de contenido pornográfico prohibido en la mayoría del resto redes sociales, estaría revisando varias ofertas, según ha señalado una fuente consultada por Bloomberg. "Las conversaciones se encuentran en una etapa temprana y todavía no se han tomado decisiones finales", indicó.

El sitio web genera ingresos cobrando una comisión del 20% sobre las suscripciones y permite a los creadores vender acceso exclusivo a vídeos, fotos y chats. Cualquier acuerdo que se haga deberá superar los riesgos asociados con alojar contenido para adultos.

Un consorcio liderado por la firma de inversión Forest Road Company estaba estudiando una oferta, según informó Reuters.

A lo largo de los años, OnlyFans ha experimentado un crecimiento explosivo, especialmente durante la pandemia, cuando se convirtió en una vía directa de ingresos para creadores de contenido, en particular dentro de la industria del entretenimiento para adultos. También fue utilizada por celebridades e influencers para monetizar audiencias.

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