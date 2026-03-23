Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Mundo

COLOMBIA

Al menos ocho muertos y 83 heridos en el accidente de avión de la Fuerza Aérea de Colombia

Por el momento hay 83 personas heridas, 14 de ellas se encuentran en estado crítico.

Captura de video tomada de rastreo de redes que muestra el accidente de un avi&oacute;n este lunes, en Putumayo

Captura de video tomada de rastreo de redes que muestra el accidente de un avión este lunes, en Putumayo EFE

Publicidad

Paula V. Sisó
Publicado:

Al menos ocho personas murieron y 83 resultaron heridas, 14 de ellas en estado crítico, en el accidente de un avión Hércules C-130 de la Fuerza Aérea Colombiana (FAC), con 125 personas a bordo, ocurrido este lunes en Puerto Leguízamo, en el departamento de Putumayo, informó de manera preliminar la Gobernación regional.

"Se reportan 83 heridos, de los cuales 14 están en estado crítico, y ocho personas fallecidas", señaló el gobernador del Putumayo, Jhon Gabriel Molina, después de que el comandante de la FAC, general Carlos Silva, informara, basado también en datos preliminares, de "48 heridos que han sido rescatados".

"Con profundo dolor informo que un avión Hércules de nuestra @FuerzaAereaCol sufrió un trágico accidente mientras despegaba de Puerto Leguízamo (Putumayo), cuando transportaba tropas de la Fuerza Pública", escribió anteriormente el ministro en su cuenta de X.

En esos vuelos, además de transportar militares, la FAC suele llevar a civiles que habitan en zonas remotas del país a las que no se puede llegar por carretera, para recibir atención médica en otros lugares.

El comandante de la FAC, general Carlos Silva, explicó que el accidente ocurrió a las 9.50 hora local (14.50 GMT), cuando el avión, que acababa de despegar del aeropuerto de Puerto Leguízamo con destino a Puerto Asís, también en el Putumayo, "transportando un personal de soldados de nuestro Ejército Nacional", cayó a tierra y se incendió.

"Tuvimos la oportuna intervención de nuestra Armada Nacional, que tiene una base en Puerto Leguízamo, para llegar de inmediato al sitio y empezar la labor de rescate", agregó.

En videos difundidos en redes sociales se observa una gran columna de humo sobre el lugar del accidente, así como restos de la aeronave esparcidos en la zona. También se aprecia a militares y habitantes del sector acercándose al lugar para colaborar en las labores de rescate.

El presidente colombiano, Gustavo Petro, lamentó lo ocurrido y expresó en X: "Espero que no tengamos muertos en este accidente horroroso que no debió haber sucedido".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Juanjo Fernández, experto en defensa: "Cerrar el estrecho de Ormuz es muy sencillo, las amenazas son fáciles de crear"

Antena 3 Noticias

Publicidad

Mundo

Donald Trump

Última hora de la guerra de Irán y los ataques de EEUU e Israel en directo: Donald Trump ordena paralizar durante 5 días los ataques a infraestructuras energéticas iraníes

Michael Waltz

EEUU alerta de misiles iraníes capaces de alcanzar Europa

La muñeca 'Barbie'

Encuentran fentanilo en el embalaje de varias muñecas Barbie

Jessi Pierce
Minnesota

Muere la periodista Jessi Pierce y sus tres hijos tras un incendio en su casa

Captura de video tomada de rastreo de redes que muestra el accidente de un avión este lunes, en Putumayo
COLOMBIA

Al menos ocho muertos y 83 heridos en el accidente de avión de la Fuerza Aérea de Colombia

HANDOUT - 04 March 2026, Russia, Moscow: Russian President Vladimir Putin (L) shakes hands with Hungarian Foreign Minister Peter Szijjarto prior to their meeting at the Kremlin. Photo: -/Kremlin/dpa - ATTENTION: editorial use only and only if the credit mentioned above is referenced in full04/03/2026 ONLY FOR USE IN SPAIN
Posible espionaje

Hungría habría filtrado a Rusia información confidencial de las reuniones del Consejo Europeo

Hungría estaría pasando información confidencial a Rusia a través del ministro de Exteriores de Hungría al ministro de Exteriores de Rusia.

Audios de la torre de control
ACCIDENTE

"Deténgase ahí, por favor. Alto": los audios de la torre de control en el accidente de avión en LaGuardia

Los audios entre la torre de control y la pista se han convertido en una de las claves de la investigación del accidente de un avión de Air Canada en el aeropuerto neoyorquino de LaGuardia, donde la aeronave chocó al aterrizar con un camión de bomberos.

E dueño de OnlyFans, Leonid Radvinsky

Muere el dueño de OnlyFans, Leonid Radvinsky, a los 43 años tras un cáncer

Ministerio de Salud Perú.

9 muertos y 15 heridos al despeñarse un minibús en una colina de Los Andes peruanos

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, saluda a su llegada a la residencia del primer ministro británico, el 17 de marzo de 2026.

Rutte vuelve a elogiar la "crucial ofensiva de EEUU en Irán" a pesar de las críticas de la mayoría de los aliados

Publicidad