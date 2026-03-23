Al menos ocho muertos y 83 heridos en el accidente de avión de la Fuerza Aérea de Colombia

Al menos ocho personas murieron y 83 resultaron heridas, 14 de ellas en estado crítico, en el accidente de un avión Hércules C-130 de la Fuerza Aérea Colombiana (FAC), con 125 personas a bordo, ocurrido este lunes en Puerto Leguízamo, en el departamento de Putumayo, informó de manera preliminar la Gobernación regional.

"Se reportan 83 heridos, de los cuales 14 están en estado crítico, y ocho personas fallecidas", señaló el gobernador del Putumayo, Jhon Gabriel Molina, después de que el comandante de la FAC, general Carlos Silva, informara, basado también en datos preliminares, de "48 heridos que han sido rescatados".

"Con profundo dolor informo que un avión Hércules de nuestra @FuerzaAereaCol sufrió un trágico accidente mientras despegaba de Puerto Leguízamo (Putumayo), cuando transportaba tropas de la Fuerza Pública", escribió anteriormente el ministro en su cuenta de X.

En esos vuelos, además de transportar militares, la FAC suele llevar a civiles que habitan en zonas remotas del país a las que no se puede llegar por carretera, para recibir atención médica en otros lugares.

El comandante de la FAC, general Carlos Silva, explicó que el accidente ocurrió a las 9.50 hora local (14.50 GMT), cuando el avión, que acababa de despegar del aeropuerto de Puerto Leguízamo con destino a Puerto Asís, también en el Putumayo, "transportando un personal de soldados de nuestro Ejército Nacional", cayó a tierra y se incendió.

"Tuvimos la oportuna intervención de nuestra Armada Nacional, que tiene una base en Puerto Leguízamo, para llegar de inmediato al sitio y empezar la labor de rescate", agregó.

En videos difundidos en redes sociales se observa una gran columna de humo sobre el lugar del accidente, así como restos de la aeronave esparcidos en la zona. También se aprecia a militares y habitantes del sector acercándose al lugar para colaborar en las labores de rescate.

El presidente colombiano, Gustavo Petro, lamentó lo ocurrido y expresó en X: "Espero que no tengamos muertos en este accidente horroroso que no debió haber sucedido".

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