La AIE alerta de una crisis energética "muy grave", más que en 1970: "Ningún país será inmune"

La guerra en Oriente Medio entra en su cuarta semana con el foco puesto en el estrecho de Ormuz y el mercado energético mundial. La Agencia Internacional de la Energía (AIE) ya alerta de un escenario "muy grave", incluso por encima de las crisis del petróleo de los años 70, mientras aumenta la presión militar y económica sobre Irán.

El director ejecutivo de la AIE, Fatih Birol, ha advertido que la situación actual equivale a "dos crisis del petróleo y un colapso del gas juntos". Según explicó en una intervención en Australia, "ningún país será inmune si la situación continúa en esta dirección". Así, Birol hace referencia a las crisis energéticas de 1973 y 1979 provocadas por los embargos y recortes de producción de crudo en Oriente Próximo, asegurando que lo que está ocurriendo ahora podría suponer una "amenaza mayor" para la economía global.

Además, el organismo señala que al menos 40 infraestructuras energéticas han sido gravemente dañadas en nueve países, lo que supone un mayor riesgo de desabastecimiento y volatilidad en los mercados.

Irán responde al ultimátum de Trump

La tensión sigue escalando tras el ultimátum de Donald Trump, que dio 48 horas a Irán para reabrir completamente el estrecho de Ormuz o enfrentarse a ataques contra sus infraestructuras energéticas.

La respuesta de Teherán ha sido clara: la Guardia Revolucionaria advierte de que responderá "al mismo nivel" y amenaza con atacar centrales eléctricas tanto de Israel como de países de la región que apoyen a Estados Unidos.

En paralelo, Israel ha lanzado una nueva oleada de ataques sobre Teherán, centrados en infraestructuras del régimen iraní. El jefe del Ejército israelí, Eyal Zamir, ha ido más allá y ha advertido de que la operación contra Hizbulá "apenas ha comenzado", anticipando una posible ofensiva prolongada en Líbano.

Las bolsas caen y el petróleo se dispara

El impacto económico ya es evidente. Las bolsas asiáticas han arrancado la semana con fuertes caídas, destacando el desplome superior al 6% del índice Kospi en Corea del Sur.

En paralelo, el precio del petróleo continúa al alza. El barril de Brent ha superado los 110 dólares, reflejándose en los bolsillos de los ciudadanos la creciente incertidumbre sobre el suministro energético global.

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