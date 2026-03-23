Rutte vuelve a elogiar la "crucial ofensiva en Irán" a pesar de las críticas de la mayoría de los aliados

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, ha defendido un día más la "ofensiva crucial" de Estados Unidos en Irán. En una entrevista en la cadena estadounidense FOX NEWS, el líder de la Alianza insiste en que Donald Trump está haciendo un "mundo más seguro", a pesar de que la mayoría de los miembros de la alianza que representa está en contra.

"Sé que hay mucho debate en Estados Unidos y Europa sobre si esta campaña del presidente contra Irán era necesaria. Y déjenme decirles que sí lo es. Es crucial que el presidente, que Estados Unidos, esté haciendo esto", ha señalado el líder de la organización.

Rutte justifica a Trump

Rutte rechaza criticar que no informaran a la Alianza de sus planes en Oriente Medio y dice "comprenderlo" porque estaría tratando de "evitar filtraciones”.

"Por razones obvias, por motivos de seguridad, era imposible compartir esa información con los aliados, ya que eso habría impedido el efecto del primer ataque", ha asegurado Rutte, a pesar de que Trump les pida ahora colaboración inmediata.

Los aliados se oponen a la guerra

La mayoría de los miembros de la Alianza se han opuesto públicamente al conflicto. Tres países balcánicos y dos estados bálticos, junto con la República Checa, son los únicos seis de los 32 miembros de la OTAN que han emitido declaraciones públicas de apoyo a los ataques estadounidenses e israelíes contra el régimen de los ayatolás.

Este nuevo elogio de Rutte viene después de semanas de críticas de Donald Trump hacia la Alianza por no colaborar en su guerra, sumado a las amenazas de cortar toda relación comercial con España por no prestar sus bases militares de Morón y Rota.

Trump exige ahora ayuda a sus socios

Además, Trump ha exigido ayuda militar a sus socios para escoltar y proteger el Estrecho de Ormuz frente a los ataques de Irán a petroleros de países enemistados con la República Islámica.

El presidente de Estados Unidos ha llegado a echar en cara a los aliados de "no tener la valentía suficiente" para ayudarles y ha insinuado que su país no estará allí para defenderles en caso de un ataque externo. "Lo recordaremos".

Este domingo, el secretario de la OTAN también ha hecho referencia al bloqueo en Ormuz y ha confirmado que 22 países han firmado un documento en el que decían estar "listos" para contribuir a garantizar el paso seguro por esta ruta estratégica.

"Debemos colaborar con estos 22 países, la mayoría de ellos de la OTAN, para determinar qué es lo que hace falta para garantizar que el estrecho de Ormuz se abra y nos aseguremos de la libre circulación", señaló Rutte en declaraciones recogidas por EFE.

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