Descubren una aguja en el cerebro de una mujer de 80 años: los padres intentaron matarla de pequeña

¿Se imaginan vivir 80 años con una aguja en el cerebro y no darse cuenta de nada? Es lo que le ha pasado a una mujer de unos 80 años en Rusia. Un equipo de radiólogos de la región de Sajalín, Rusia, descubrieron una aguja de unos 3 centímetros de longitud en el cerebro de esta anciana.

El Ministerio de Salud de este territorio ha explicado en una publicación en su Instagram el curioso descubrimiento que halló un equipo de radiólogos en el lóbulo parietal izquierdo del cerebro de la mujer.

Estaba desde prácticamente su nacimiento

Las autoridades de la zona desconocen exactamente las causas por las que la mujer tenía la aguja en el cerebro, pero sí señalaron que se encuentra ahí desde prácticamente el nacimiento de la mujer hace unos 80 años, que se calcula que fue a principios de 1940.

Sus padres podrían haber intentando matarla

También apuntan a que es muy posible que sus padres quisieran matarla y por eso introdujeron la aguja en su cerebro, algo no tan inusual en tiempos de guerra y hambruna, dónde los padres no podían mantener a sus hijos. "Estos casos no eran infrecuentes durante los años de hambruna", explicaba el ministerio.

Lo que es muy curioso es que la anciana ha asegurado que jamás manifestó ni sintió dolores en la zona afectada durante su larga vida. Es más, el objeto se ha descubierto gracias a una tomografía computarizada. Pese al descubrimiento, los médicos no han querido hacer ningún tipo de intervención ya que lo que podría hacer era empeorar su estado debido a su avanzada edad.

Un niño en Perú, operado al tragarse ocho agujas de inyección para vacas

Hace menos de un mes sucedió algo similar en Perú cuando un niño de dos años de edad tuvo que ser operado de emergencia después de tragarse accidentalmente ocho agujas hipodérmicas, normalmente utilizadas con una jeringuilla para inyectar medicamentos en el cuerpo. Este, que podría haber sido un trágico suceso, terminó solucionándose con rapidez.