Desarticulado en Canadá un grupo terrorista que planeaba un atentado

El canal añadió que en la operación para desarticular el grupo participaron los servicios de seguridad de Canadá y Estados Unidos y los arrestos de los sospechosos se efectuaron en la mañana. La Policía Montada indicó a su vez en un comunicado que en las próximas horas ofrecerá detalles de una "investigación sobre seguridad nacional" en la que han participado los servicios secretos canadienses y otras fuerzas de seguridad del país.

La CBC agregó que los arrestos no están conectados con los atentados cometidos en la carrera de maratón de Boston hace una semana, en los que murieron tres personas y más de 180 resultaron heridas de gravedad. Además, no parecen estar vinculados con el caso de dos jóvenes canadienses que formaban parte de un grupo de extremistas islámicos que asaltaron la planta de gas argelina de In Amenas en enero de este año.

Esos dos jóvenes, Xristos Katsiroubas y Ali Medlej, de 22 y 24 años, residían en la localidad de London, a unos 200 kilómetros al suroeste de Toronto. Según la policía canadiense, los dos murieron cuando activaron los explosivos que tenían adosados a su cuerpo y en uno de los casos los restos sólo pudieron ser identificados gracias a pruebas de ADN.

La policía sigue investigando si un tercer canadiense también murió en el ataque. Los servicios de seguridad canadienses han advertido en los últimos años de la radicalización de jóvenes del país. Un antiguo alto mando de los servicios secretos (CSIS), declaró en febrero a una comisión parlamentaria que organizaciones terroristas intentan reclutar a jóvenes canadienses porque su pasaporte les permite en general cruzar las fronteras sin problemas. En febrero, Canadá confirmó que un nacional era uno de los sospechosos que participó en el atentado cometido en Bulgaria en 2012 contra turistas israelíes y en el que murieron seis personas además de uno de los terroristas.

El atentado ha sido atribuido al grupo libanés Hizbulá. Ya en 2006, fueron detenidos en Canadá 18 jóvenes por la planificación de una serie de ataques contra la Bolsa de Toronto, la sede del servicio secreto (CSIS) y una instalación militar con camiones cargados de fertilizantes. Los detenidos, identificados como extremistas islámicos planificaron la colocación de una bomba como la utilizada en 1995 en el atentado de la ciudad estadounidense de Oklahoma.