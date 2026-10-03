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Desaparece un avión con seis personas a bordo frente a la costa de Massachussetts, en Estados Unidos

La Guardia Costera de Estados Unidos busca con medios aéreos y marítimos un Gulfstream G100 con seis personas a bordo desaparecido frente a Nantucket, en Massachusetts, cuando volaba de Bermudas a Boston.

Un Astra SPX (más tarde conocido como Gulfstream G100) en Düsseldorf, Alemania.

Un Astra SPX (más tarde conocido como Gulfstream G100) en Düsseldorf, Alemania. Wikipedia

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Paula V. Sisó
Paula V. Sisó
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La Guardia Costera de Estados Unidos ha desplegado un operativo aéreo y marítimo para localizar un avión Gulfstream G100 con seis personas a bordo que ha desaparecido frente a las costas de Nantucket, en Massachusetts, mientras cubría la ruta entre Bermudas y Boston.

El dispositivo se ha activado después de que las autoridades de control aéreo perdieran contacto con la aeronave y esta desapareciera de los radares sobre las aguas del Atlántico norte.

La Guardia Costera ha informado este sábado por la mañana de que la zona de búsqueda se encuentra frente a Nantucket y ha confirmado tanto el modelo del avión como su itinerario.

"El avión viajaba desde Bermuda hasta Boston. La zona de búsqueda está ubicada frente a Nantucket. La aeronave es un Gulfstream G100", ha señalado el organismo.

En las labores de localización participan medios aéreos y marítimos, desplegados en la zona donde se busca la aeronave. Las circunstancias de la desaparición todavía no se han esclarecido.

Según los datos de registro, el aparato era utilizado como avión medicalizado por la empresa canadiense Latitude Air Ambulance. La información disponible no precisa si realizaba un traslado sanitario en el momento de perderse el contacto ni detalla la identidad o las funciones de las seis personas que viajaban a bordo.

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