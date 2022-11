El Departamento de Justicia de Estados Unidos pide interrogar a Mike Pence

Hace una semana, el propio Pence defendió en el canal CBS su negativa a hacerlo frente al Comité del 6 de enero de la Cámara de Representantes, algo que sí hizo la republicana Liz Cheney y que le supuso quedarse sin escaño ante el rechazo de los votantes republicanos. Pero la investigación del Departamento de Justicia es independiente a la que está tramitando el Comité del 6 de enero, que finalizará a finales de 2022.

Ahora, la Justicia de Estados Unidos quiere que el exvicepresidente testifique en la investigación abierta por el asalto al Capitolio tras la derrota electoral de Donald Trump. Según el New York Times, Mike Pence ha reconocido que no puede desestimar el anunciamiento del Departamento de Justicia. El mismo medio ha asegurado que la solicitud al exvicepresidente se hizo antes de que el Fiscal General, Merrick Garland, anunciara el viernes el nombramiento de un fiscal especial para supervisar la investigación que se llevaría a cabo.

A principios de este mes, Pence afirmó a ABC que las declaraciones de Trump le enfadaron: "No se necesita coraje para infringir la ley, se necesita coraje para defenderla. Las palabras del presidente fueron temerarias y está claro que decidió ser parte del problema". Trump intentó que el exvicepresidente se negara a aceptar la victoria de Joe Biden en las pasadas elecciones, un hecho que le puede salir muy caro al ex mandatario, que ya ha anunciado que se postulará para recuperar la presidencia en las elecciones de 2024.

Aunque Pence no ha hecho ninguna declaración al respecto, no ha descartado oficialmente una candidatura presidencial y ha afirmado a "Face the Nation" que piensa que hay "mejores opciones" que Trump para los próximos comicios.