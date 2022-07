Las imágenes inéditas de Donald Trump el día del asalto al Capitolio: no quería reconocer su derrota de ningún modo

En la mente de los americanos, todavía sigue retumbando lo que ocurrió en Estados Unidos aquel fatídico 6 de enero de 2021. Un grupo de radicales sobrepasó la seguridad del Capitolio y logró alcanzar la sala en la que los congresistas votaban la ratificación de Joe Biden como nuevo presidente de la nación. Tras el desalojo de los asaltantes, se pudo proceder a la votación, donde finalmente Biden fue declarado nuevo presidente de Estados Unidos.

Ahora, y mientras sigue la investigación por lo ocurrido aquel día, han salido a la luz nuevas imágenes que muestran a un Donald Trump fuera de sí, negándose a reconocer la derrota electoral: "No voy a decir que las elecciones han terminado..." Desde que se confirmara su derrota, Trump ha mantenido siempre que se amañaron las elecciones, y de hecho, insiste en que ganará "una tercera vez", incluyendo las últimas, pese a que las perdió.

Tampoco quiso decir que los asaltantes tendrían que rendir cuentas ante la justicia por los violentos disturbios que protagonizaron: "Si violaste la ley... No puedo decir eso, no lo voy a hacer. Ya dije que pagarán por ello". El entonces presidente también mostraba dificultades para ver la pantalla donde estaba escrito lo que tenía que decir, dado que la veía muy lejos: "Pone profanado, ¿no? No lo veo muy bien".

Una semana muy dura para Trump

Mientras la investigación prosigue su curso, Donald Trump ha asistido esta semana al funeral de su primera mujer, Ivana, que falleció el pasado 14 de julio al haberse caído presuntamente por las escaleras y sufrir una parada cardíaca. En el funeral estaban los tres hijos que ambos tuvieron, Ivanka, Donald Jr. y Eric, la exprimera dama Melania Trump, su hijo Barron y la otra hija que Donald Trump tuvo con su segunda mujer, Marla Maples.

En medio de esta serie de desgraciados acontecimientos para la familia Trump, el que fuera antiguo asesor del expresidente, Steve Bannon, ha sido declarado culpable de dos delitos de desacato, por lo que podría llegar a entrar en prisión. Se desconoce por ahora si Bannon recurrirá la sentencia y las consecuencias que ello tendrá para Donald Trump a lo largo de la investigación, mientras ya ha confirmado que se presentará a las próximas elecciones presidenciales, que tendrán lugar el 5 de noviembre de 2024.