Maduro responde a Trump: "No queremos la paz de los esclavos ni de las colonias"

El presidente de Venezuela, reafirmó su voluntad de mantener el curso del proyecto revolucionario, negándose a aceptar lo que calificó como imposiciones externas. Definió la paz que defiende su país como una paz basada en la soberanía, la igualdad y la libertad, y rechazó lo que llamó "paz de esclavos" o "paz de colonias", en alusión a las presiones de Estados Unidos.

Asimismo, el presidente venezolano descartó cualquier salida pactada del poder como consecuencia del ultimátum de Washington, en el que se le exigía abandonar el cargo. Maduro subrayó que no abandonará su país ni sus funciones bajo amenazas externas.

Con esta postura, Maduro pretende enviar un mensaje de firmeza ante lo que describe como agresión imperialista y proteccionismo del país sudamericano frente a lo que considera intentos de derrocamiento desde el exterior. Maduro acusa a EEUU de "terrorismo psicológico" y refuerza jefatura de partido oficialista

Reaparece tras los rumores de su huida

El presidente de Venezuela, designó un nuevo buró político, integrado por doce dirigentes del chavismo, "para que asuman la dirección al más alto nivel de las fuerzas políticas, sociales y de la revolución bolivariana", en medio de las crecientes tensiones por el despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe.

Este clima ha elevado la tensión diplomática entre ambos países y ha reavivado los temores por una posible escalada militar en el Caribe.

Maduro reaparece tras los rumores sobre su posible huida del país. Según las últimas informaciones, en el ultimátum que Trump dio a Maduro para que abandonase Venezuela, Maduro dijo que sí, que lo haría, pero le pidió algo. Que a él y a sus familiares se les garantizara total amnistía. Aunque en público ha dicho que se quedará en Venezuela para siempre: "Sanciones, amenazas, bloqueos, guerra económica y los venezolanos no nos achicopalamos" afirma Maduro.

