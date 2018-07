El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha avanzado que España aumentará su aportación a la operación de vigilancia de la UE en el Mediterráneo, aunque no concretará los nuevos medios con los que contribuirá hasta que la Comisión Europea haga una petición al respecto.

Rajoy informó de esa decisión en declaraciones a los periodistas al término del Consejo Europeo extraordinario de Bruselas que se ha celebrado para analizar la actuación de Europa ante el drama migratorio que se está viviendo en el Mediterráneo.

Los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea (UE) decidieron triplicar el presupuesto actual de la operación de vigilancia marítima "Tritón", que actualmente es de 2,9 millones de euros al mes, para reforzar el rescate de inmigrantes irregulares en el mar.

El presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, informó al término de la cumbre de que "los líderes de la UE han decidido triplicar los recursos disponibles para Tritón, la operación en el Mediterráneo central, y sus capacidades operativas".



Agregó que los países "ya se han comprometido a (enviar) más buques, más expertos, más aviones y más fondos". Tusk subrayó que los países debatieron sobre "la situación dramática que se vive en el Mediterráneo", donde en las últimas semanas han fallecido más de mil personas que intentaban llegar a territorio europeo desde la costa de Libia.

"Que quede claro que salvar la vida de personas inocentes es la prioridad número uno de la Unión Europea, (pero) salvar no solo es rescatar de alta mar, también es parar a los contrabandistas y luchar contra el tráfico de personas", subrayó el exprimer ministro polaco.

"Hay que desalentar también a los inmigrantes, lo que significa mayor cooperación, sobre todo con los países en torno a Libia", agregó Tusk. Subrayó también que "Europa no ha causado esta crisis, pero llega ya el verano y hay que actuar", en referencia a que con la llegada del buen tiempo aumentan los flujos migratorios hacia la frontera sur de la UE.



Los líderes, agregó, han pedido a la alta representante de la UE para la Política Exterior, Federica Mogherini, que "prepare acciones para capturar y destruir los buques de los traficantes para que no se puedan utilizar, en línea con la ley internacional y los derechos humanos".



Por su parte, la canciller de Alemania, Angela Merkel, indicó en su conferencia de prensa final que "si el dinero no es suficiente, lo aumentaremos" y confirmó que su país ofrecerá dos barcos para contribuir a las tareas de rescate de inmigrantes en las aguas del Mediterráneo.