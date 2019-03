"Sólo tengo admiración por estos jóvenes hombres y mujeres y -su misión- me hace estar muy orgulloso de ser británico", dijo el ex centrocampista del Manchester United y del Real Madrid en declaraciones a la agencia británica Press Associated.

"Hace tiempo que quería visitar Afganistán y espero que de alguna forma esto ayude a que la gente que está en casa sepa el magnífico trabajo que están haciendo aquí, en unas condiciones muy difíciles", explicó Beckham.

El jugador, de 35 años, se desplazó hoy hasta la provincia sureña de Helmand, donde están ubicados la mayor parte de los 9.000 soldados que el Reino Unido tiene desplegados en Afganistán, país en el que han fallecido un total de 205 militares británicos desde su llegada en 2001.

Beckham, en rehabilitación por una rotura en el tendón de Aquiles que lo mantendrá fuera de los terrenos de juego, previsiblemente hasta septiembre, fue el encargado también de representar la pasada semana ante la sede de la FIFA en Ginebra la candidatura de Inglaterra para albergar el Mundial de fútbol de 2018.

David Beckham, que viajará este verano a Sudáfrica probablemente como parte del equipo técnico del seleccionador Fabio Capello, es en la actualidad jugador del Galaxy de Los Ángeles, con el que debutó en julio de 2007, pero durante varias temporadas ha jugado en el AC Milán por cesión del club norteamericano.