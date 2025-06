Un anónimo paga las multas del sospechoso de la desaparición de Madeleine para que salga de la cárcel

Un donante anónimo ha pagado la sanción que tenía pendiente el sospechoso de la desaparición de Madeleine McCann, lo que facilita que pueda salir de la cárcel el próximo 17 de septiembre, día en que finaliza su condena por otro delito. Esta donación, que publican varios medios alemanes, abre otra sospecha: que pueda estar encubriendo a alguien.

El sospechoso acumula multas de tráfico impagadas por un total de 1.300 euros. Si no hiciera frente a la deuda, debería permanecer en prisión hasta 2026, según confirmó su letrado.

Este retraso en su liberación daría a las autoridades alemanas tres meses más para continuar las investigaciones, especialmente para analizar si los restos de ropa y óseos hallados en las recientes búsquedas corresponden a Madeleine.

Según las autoridades portuguesas, podría tratarse de huesos de animal y restos de ropa adulta que no corresponderían con el Caso Maddie. Aun así, todo lo recogido fue entregado a las autoridades alemanas.

Registros

En 2020, las autoridades alemanas señalaron a Christian Brueckner como principal sospechoso del secuestro y asesinato de Madeleine. Registros telefónicos lo ubicaron en la zona la noche de la desaparición. Vivía cerca del complejo turístico de donde desapareció la menor y tenía antecedentes por delitos sexuales contra menores.

Además, un excompañero de celda declaró ante el tribunal que le confesó haber secuestrado a una niña tras entrar por una ventana abierta en busca de dinero.

Sin embargo, en una carta enviada recientemente desde prisión a la prensa británica, Brueckner lo niega todo y se burla de la falta de pruebas concluyentes: "¿Se vio claramente mi vehículo o a mí cerca de la escena? ¿Hay ADN mío en el lugar? ¿Hay ADN de la víctima en mi coche? ¿Fotos? ¿Un cuerpo? No, no, no."

3 de mayo de 2007

Madeleine McCann desapareció el 3 de mayo de 2007, pocos días antes de cumplir cuatro años, del apartamento donde dormía con sus hermanos gemelos, en un complejo turístico de Praia da Luz, en el Algarve, mientras sus padres cenaban con un grupo de amigos. A lo largo de los años, más de veinte personas han sido investigadas, incluidos los propios padres de Madeleine. En los primeros días tras la desaparición, se reportaron avistamientos en Marruecos, Suiza y Bélgica, pero todos resultaron ser pistas falsas.

