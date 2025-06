El regalo de Meghan Markle a Harry por el Día del Padre: las fotos más cariñosas e inéditas con sus hijos

Vemos a sus hijos crecer junto a él. Desde bebés Archie y Lilibet en los brazos de papá Harry hasta las imágenes más recientes de sus hijos de seis y de cuatro años. Meghan, muy activa en sus redes sociales, ha publicado el vídeo orgullosa de su marido y padre de sus hijos. La Duquesa de Sussex abre las puertas a la intimidad de su casa para que veamos a su marido abrazar con todo el amor del mundo a sus hijos.

Harry en el bosque, con caballos, bailando con Archie en la cocina. Una imagen conmovedora abrazando a su hija Lilibet sentados en la playa mirando al mar , otra acunándola en sus brazos sentados en un avión . Paseos por la playa, por el jardín de su casa en LosÁngeles. Enseñando al niño a montar en bici, con mucha paciencia y ternura. En otros clips también se ve a Archie pateando una pelota con su padre y riéndose juntos mientras Harry le lee un cuento antes de dormir.

Imágenes íntimas en su casa de Montecito

Otra imagen conmovedora muestra a Harry abrazando a su hija Lilibet mientras están sentados en una playa mirando el océano y acunándola en sus brazos mientras están sentados en un avión. Son los momentos más tiernos, más enternecedores y más inolvidables de Harry con sus dos retoños. La infancia de los niños recopilada en unas entrañables fotografías. Y de fondo del álbum familiar la canción de Jason Mraz 'Have it all'. También se ve al duque jugando con sus en la playa, en una cascada y en un columpio.

Los clips del dúo padre-hija también muestran la afición de Lilibet por los animales. Da de comer a un caballo con una zanahoria y se hace amiga de unas cabras en un corral al aire libre.

Viajes familiares al extranjero, con clips de Archie y Lilibet con hermosas vistas del océano y paisajes cubiertos de palmeras. En otra foto se ve a los dos hermanos corriendo por una playa de arena blanca frente a una enorme montaña rocosa, mientras Harry y Meghan caminan lentamente detrás de ellos. En otra foto chapotean en el mar con papá Harry. Pero además no solo hay un vídeo. Meghan ha colgado una foto de Harry abrazando a sus dos hijos con una pancarta de Feliz Día del Padre en el jardín de su casas en Montecito, California.

Meghan está muy distanciada de su padre

Los Duques de Sussex amantes de su privacidad desde que dejaron el Reino Unido para mudarse a California comparten así detalles sobre su vida hogareña. Harry y Meghan dejaron su puesto como miembros de la realeza en 2020. Un vídeo inédito y privado de Meghan. Ahora público, que transmite la inmensa felicidad familiar y el amor de Harry por sus pequeños . Pero también reflejan el amor de los niños por su papá. Meghan comparte sus fotos con sus 3,8 millones de seguidores. Día del Padre en el que no ha publicado ningún homenaje a su propio padre, Thomas Markle, de 80 años, de quien ha estado distanciada durante varios años.

