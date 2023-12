Cybertruck, el nuevo lanzamiento de Tesla y Elon Musk

El hombre más rico del mundo ha sido el encargado de presentar su nuevo vehículo, el llamado Cybertruck. Dice que es tan potente como un camión, que está blindado y que es más rápido que un deportivo.

Su versión más básica costará unos 56.000 euros. En la celebración en la sede de la compañía en Austin, Texas, se anunció que la camioneta eléctrica será significativamente más cara de lo anunciado originalmente. La variante Cybertruck, la más económica, cuesta 61.000 dólares (unos 56.000 euros), la versión más cara, apodada “Cyberbeast”, cuesta 100.000 dólares (unos 91.700 euros).

Tras glosar todas las virtudes del vehículo, el propio Musk entregó las primeras unidades a los compradores. Tesla comenzó a aceptar reservas para comprar el vehículo, ofreciéndolo a precios de salida que oscilaban entre 39.900 y 69.900 dólares. El nuevo modelo ha atraído a más de un millón de clientes que depositaron 100 dólares como fianza.

En un principio, la empresa dijo que las entregas no comenzarían antes de finales de 2021, pero cuando llegó ese momento no solo los vehículos no estaban listos, sino que Tesla eliminó los precios y especificaciones del Cybertruck de su sitio web y no los había restaurado desde entonces.

Ahora, el precio del modelo más básico son esos 60.990 dólares, más de un 50% más caro que el anunciado inicialmente y además no estará disponible hasta 2025. Los modelos más avanzados, con entregas previstas para 2024, se pueden reservar a precios de partida de 79.990 y 99.990 dólares, también muy por encima de los precios que se barajaban al ponerse en marcha el proyecto. Es ese último modelo más caro con una unidad de potencia superior, bautizado como Cyberbeast, el que puede batir a un Porsche al pasar de 0 a 100 kilómetros por hora en 2,6 segundos. El básico tarda 6 segundos y perdería de largo la carrera con el Porsche. También el modelo intermedio es más lento.

En cuanto a la autonomía de estos vehículos eléctricos, la del modelo básico será de unos 400 kilómetros, y la de los modelos de gama superior, de 480. Y Tesla no ha facilitado la velocidad máxima del modelo básico, pero la del intermedio será de 180 kilómetros por hora y la del avanzado, de 210.