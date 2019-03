Los cubanos estrenan nuevas salas de internet pero se quejan del precio

Cuba ha inaugurado un nuevo servicio público para el acceso a internet con 118 nuevas salas de navegación en todo el país pero con precios muy elevados para la mayoría de los ciudadanos de la isla, que siguen sin poder conectarse a la red desde sus hogares. En un país donde el salario medio mensual no llega a 20 dólares, se puede desde este martes navegar por internet -y a una buena velocidad poco usual en la isla- en cualquiera de esos locales estatales pero a un coste por hora de 4,5 pesos convertibles, la moneda fuerte de las dos que circulan en el país y equivalente al dólar.

Entre los cubanos que se animaron a probar las "nuevas facilidades" para internet, muchos coincidieron en valorarlas como un avance positivo pero la queja recurrente fueron las tarifas, aún reconociendo que son más bajas que las que funcionan en los puntos de conexión de los hoteles. "Me parece que es un gran paso de avance aunque creo que es un poco caro para las posibilidades de los cubanos"; "se navega bien, pero no es asequible" o "el precio sigue siendo alto (...) espero que vaya bajando cuando pase un tiempo" fueron algunos de los comentarios de usuarios en La Habana.

Bien por los precios o bien por la lluvia que desde hace días cae sobre La Habana, lo cierto es que la inauguración de los nuevos servicios de internet no provocó una afluencia masiva ni largas colas para acceder a las salas de navegación.

En ellas se oferta, a través del portal Nauta, el acceso a la red de forma temporal mediante la compra de tarjetas prepago que expiran a los 30 días o también de manera permanente contratando una cuenta que se puede ir recargando para mantenerla activa. Para realizar cualquiera de esos trámites es necesario presentar el documento de identidad.

Además de internet, se ofrecen a precios más baratos las posibilidades de contratar una dirección de correo electrónico internacional bajo el dominio @nauta.cu o navegar simplemente por la intranet cubana. Los usuarios de internet consultados destacaron la buena calidad del servicio, la velocidad de navegación y que no tuvieron problemas para acceder a los sitios webs que les interesaban.

"No ha habido ningún problema, llegue, pedí mi cuenta, todo muy normal. He entrado a todas las páginas que he querido entrar, he chateado durante una hora con un amigo mío en Cabo Verde, pude revisar mi cuenta bancaria en ese país", comentó Noel Antúnez, un licenciado en economía y transporte de 53 años que acaba de regresar a Cuba tras trabajar durante varios años en ese país africano.

"Sin problemas: entré a Yahoo, Facebook y Gmail y no tuve ninguna limitación", corroboró Nery, una jubilada habanera al terminar su navegación por internet en un locutorio en el barrio del Vedado.La navegación por internet era más rápida de lo habitual y que se podía acceder sin trabas a web de medios como El Nuevo Herald de Miami, The Washington Post, el canal estadounidense CNN o los diarios españoles El País y El Mundo.

Tampoco presentaba problemas el acceso a la web "Generación Y", de la famosa bloguera crítica Yoani Sánchez, quien también probó los nuevos servicios de internet, según relató en la red social Twitter. "A pesar de altos precios, letra chica en el contrato e imposibilidad de acceso doméstico, hay que ocupar estas pequeñas grietas en el muro", escribió Yoani Sánchez en Twitter.