Cuatro muertos y decenas de heridos por un tiroteo masivo en Birmingham, Alabama

Cuatro personas han muerto y decenas han resultado heridas en un tiroteo que ha tenido lugar a última hora del sábado en la ciudad estadounidense de Birmingham, en el estado de Alabama. Por el momento, las causas del tiroteo no han sido esclarecidas y no se ha detenido a ningún sospechoso.

Los hechos fueron confirmados por parte del Departamento de Policía de Birmingham, a través de su cuenta oficial en la red social X (anteriormente Twitter). En el comunicado, las autoridades confirmaron que "múltiples personas han sido tiroteadas" durante el incidente y anticipó la posibilidad de "múltiples muertos". Sin embargo, no se proporcionaron más detalles en ese momento sobre la identidad de las víctimas ni el estado de los heridos.

Horas más tarde, Truman Fitzgerald, portavoz de la Policía de Birmingham, ofreció una actualización oficial, indicando que el ataque fue perpetrado por "múltiples tiradores" que abrieron fuego contra un grupo de personas. Hasta el momento se ha confirmado la muerte de cuatro personas, mientras que decenas de personas más han resultado heridas. Según informaciones de la cadena de televisión CNN, al menos cuatro de los heridos presentan heridas de bala que ponen en riesgo su vida. De los fallecidos, dos hombres y una mujer fueron encontrados muertos en el lugar, mientras que otra persona murió en un hospital cercano.

Las autoridades han iniciado una investigación para aclarar los motivos detrás del ataque, pero por ahora no se ha producido ninguna detención. "Haremos todo lo posible para esclarecer, identificar y detener a los responsables de atacar a nuestra gente", ha declarado Fitzgerald, sin ofrecer detalles adicionales sobre el perfil de los sospechosos ni el posible móvil del tiroteo.

Según 'The New York Times', el tiroteo ha tenido lugar en la zona de Five Points South poco después de las 23:00 horas (locales). Esta parte de la ciudad es conocida por albergar el campus principal de la Universidad de Alabama en Birmingham y es la ubicación de una gran cantidad de bares y restaurantes.

Aumento de la violencia en Estados Unidos

Este ataque eleva a 403 el número de tiroteos masivos registrados en lo que va del año en Estados Unidos, según datos proporcionados por la organización Gun Violence Archive. Esta organización define un tiroteo masivo como aquel en el que se reportan al menos cuatro víctimas, sin incluir al atacante.

Varios tiroteos en Birmingham

No es el único tiroteo que ha tenido lugar en los últimos meses en Birmingham. En el mes de julio, la ciudad fue escenario de dos tiroteos que dejaron un total de siete muertos. El primero ocurrió cerca de las 23:00 horas en un club nocturno en la cuadra 3.400 de la calle 27 Norte, donde murieron cuatro personas. Según el oficial Truman Fitzgerald, un hombre fue encontrado sin vida en la acera, mientras que dos mujeres fallecieron dentro del club. Un segundo hombre murió en el hospital, donde también se atendieron al menos nueve heridos. Además, la Policía respondió a un tiroteo en el vecindario Indian Summer Drive, donde un hombre, una mujer y un niño de aproximadamente cinco años fueron encontrados muertos dentro de un coche.

