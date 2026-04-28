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Tres cargos y cadena perpetua: avanza la investigación del ataque contra Donald Trump

El acusado afronta tres cargos federales, entre ellos intento de asesinato del presidente de EEUU, mientras las autoridades analizan sus redes sociales y el arsenal que portaba.

Las armas que portaba el acusado

El acusado afronta tres cargos federales, entre ellos intento de asesinato del presidente de EEUU | Antena 3 Noticias

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Sara Díaz
Publicado:

Las autoridades federales de Estados Unidos avanzan en la investigación del ataque contra el presidente Donald Trump, mientras el principal sospechoso se enfrenta a penas que podrían suponer cadena perpetua. El acusado ha sido imputado por tres cargos federales: intento de asesinato del presidente, transporte interestatal de un arma de fuego para cometer un delito grave y uso de un arma de fuego durante un delito violento. Este último contempla una pena mínima obligatoria de diez años que deberá cumplirse de forma consecutiva a cualquier otra condena.

Según la acusación, el sospechoso portaba un auténtico arsenal en el momento de su detención: una escopeta Mossberg de acción de bomba calibre 12, una pistola semiautomática del calibre .38, al menos tres cuchillos y diverso material táctico. Los investigadores tratan ahora de reconstruir sus motivaciones y determinar si el ataque fue planificado durante meses.

Las líneas de investigación

Una de las principales líneas de investigación se centra en su actividad en redes sociales. Las autoridades analizan si el perfil 'coldforce' pertenece a Cole Tomas Allen. En esas publicaciones, el usuario calificaba a Trump de "traidor" y animaba a otros críticos del presidente a comprar armas, según una revisión de cuentas realizada por CNN.

Además, mensajes publicados en la plataforma Bluesky comparaban al exmandatario con Adolf Hitler y advertían de que "esperar a que alguien haga algo no funciona". Estas declaraciones están siendo analizadas para determinar si existía una motivación ideológica detrás del ataque.

El acusado se negó a declarar

Durante su comparecencia ante el juez, el acusado se acogió a su derecho a guardar silencio y permaneció impasible en la sala, respondiendo únicamente a las preguntas básicas del tribunal, según informó BBC Mundo.

La investigación continúa abierta mientras los agentes tratan de esclarecer si actuó solo y si existen más amenazas potenciales. El caso vuelve a poner el foco en la seguridad presidencial y en el papel de la radicalización en internet.

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