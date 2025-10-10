Condenan al influencer Amine Mojito a un año de cárcel por simular pinchazos con jeringuillas a desconocidos por la calle

El Tribunal Correccional de París ha condenado a doce meses de prisión al influencer Illan M., más conocido en redes como Amine Mojito, por simular inyectar jeringuillas a desconocidos en plena calle y difundir los vídeos en redes sociales.

Las grabaciones, publicadas en TikTok bajo el título 'El pinchador loco', mostraban al joven de 27 años, enmascarado y con guantes, acercándose a transeúntes desprevenidos para fingir pinchazos. Uno de los vídeos, publicado en junio, superó los 9 millones de visualizaciones y provocó una denuncia formal por parte de Philippe, un hombre de 50 años que sufrió un ataque de pánico y desarrolló un trauma psicológico tras creer que había sido contagiado con una enfermedad, lo que le provocó una incapacidad laboral de siete días.

"Yo me asustaría si alguien se acercara con una jeringa"

El tribunal lo declaró culpable de violencia intencional agravada, uso de objeto peligroso y difusión de contenidos que atentaban contra la dignidad. El perfil del tiktoker fue suspendido de la plataforma el pasado 24 de junio, y deberá cumplir seis meses de prisión efectiva, los otros seis con suspensión de condena, y llevar una pulsera electrónica, según Le Parisien. También ha sido sancionado con una multa de 1.500 euros y la prohibición de poseer armas durante tres años.

Durante el juicio, Amine Mojito reconoció haber buscado "notoriedad" con estas "bromas", inspiradas en otros creadores de contenido, y admitió que las reacciones de miedo fueron reales: "Yo me asustaría si alguien se acercara con una jeringa", confesó ante el tribunal.

La Fiscalía francesa, que pedía quince meses de prisión, subrayó la alarma generada en el país, especialmente durante la Fiesta de la Música, cuando se registraron más de 145 denuncias por ataques con jeringuillas, muchos de ellos sin autor identificado.

