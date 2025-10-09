Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Asesinan a la famosa influencer asiática Yoon Ji-ah media hora después de hacer un directo en tiktok

El cuerpo de la joven fue hallado con signos de estrangulamiento en una ladera de la montaña de Muju, en Corea del Sur. Hay un detenido como principal sospechoso del crimen.

Juan Muñoz
Publicado:

Conmoción en el mundo de las redes sociales ante un nuevo asesinato. El cuerpo sin vida de la influencer asiática Yoon Ji-ah ha sido hallado en una ladera de la montaña de Muju, en Corea del Sur, con signos de estrangulamiento.

La joven creadora de contenido, que tenía más de 350.000 seguidores en tiktok, había ofrecido un directo en esta red social apenas treinta minutos antes de ser asesinada.

El cadáver de la influencer asiática fue encontrado el pasado 11 de septiembre, sin embargo, la información ha trascendido este jueves.

El mismo día de su asesinato, la joven había retransmitido un vídeo desde la isla de Yeongjong, ubicada a más de tres horas de distancia del lugar donde encontraron su cuerpo sin vida.

El principal sospechoso, detenido

Los agentes han arrestado a un hombre de 50 años, llamado Choi, como presunto autor del asesinato.

El detenido habría mentido a la tiktoker haciéndose pasar por un empresario tecnológico y aportando grandes donaciones de dinero durante los directos de la víctima, cuando en realidad atravesaba una complicada situación económica.

Además, según apuntan varios medios coreanos, el presunto asesino habría prometido a la víctima saber cómo aumentar sustancialmente su número de seguidores.

Posible móvil del asesinato

Sin embargo, en un encuentro entre Yoon Ji-ah y Choi, la influencer le comunicó que quería poner fin a la vinculación que ambos mantenían, pudiendo ser este el móvil del crimen.

Además, varias informaciones apuntan a que el cuerpo de la joven fue hallado en una maleta, incluso hay testigos que afirman haber visto a Choi paseando con esa misma maleta.

El suceso ha conmocionado al mundo de las redes sociales, especialmente en el país asiático. La investigación continúa abierta para tratar de confirmar la culpabilidad del detenido, así como esclarecer las causas del asesinato.

