Muere a los 31 años el influencer Junior Dutra después de someterse a la cirugía estética 'foxy eyes'

El joven denunció al médico que lo operó, acusándolo de negligencia antes de morir.

Irene Rodríguez
Publicado:

El mundo de las redes sociales está de luto por el fallecimiento del creador de contenido brasileño Adair Mendes Dutra Junior, más conocido como Júnior Dutra. A los 31 años ha muerto tras complicaciones derivadas de una cirugía estética muy popular.

Conocida como 'cat eyes' o 'foxy eyes', se trata de una tendencia que promete una mirada más rasgada y levantada, similar a la de famosos como Gigi y Bella Hadid, Kylie y Kendall Jenner, Ariana Grande o Megan Fox.

El joven influencer y estilista, originario de Minas Gerais y seguido por más de 123.000 personas en Instagram, se sometió al procedimiento en marzo con el Dr. Fernando Garbi. Según explicó su amigo Gean Souza a la revista brasileña 'Quem,' la intervención consistió en la inserción de hilos para elevar la piel, técnica que, en condiciones normales, se reabsorbe sin causar problemas.

Sin embargo, con el paso de las semanas, Dutra comenzó a notar hinchazón, hematomas y molestias constantes, algo que él mismo relató abiertamente en redes sociales. El joven buscó la ayuda de dermatólogos y su amigo confirmó que desde la operación había sufrido "reacciones infecciosas" y sensaciones de malestar que se intensificaron.

El viernes 3 de octubre, la situación se volvió crítica y el amigo asegura que "el problema se agravó, se sintió mal, sintió mucha falta de aire y fue llevado a urgencias de un hospital público más cercano". Poco después, falleció todavía no les han entregado el expediente médico "con la causa muerte".

"Era una persona muy querida. Aún tenía muchos sueños por cumplir, quería estar más cerca de su familia, irse al extranjero. Lo que queremos ahora es justicia", lamenta Souza. El velatorio ya se ha celebrado y el cuerpo del joven fue incinerado.

Denuncia al cirujano

Antes de morir, Júnior había iniciado una denuncia contra el cirujano que lo operó, acusándolo ante el 15.º Distrito Policial de São Paulo de seis cargos que incluían ejercicio ilegal de la medicina, lesiones graves y declaración fraudulenta.

Por su parte, el equipo legal del doctor ha negado todas las acusaciones, calificándolas de "mentiras" y rechazando cualquier responsabilidad directa en el fallecimiento.

